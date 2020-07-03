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Республика Адыгея
https://ria.ru/20200703/1573857949.html
Власти Адыгеи планируют расселение аварийного жилья с опережением графика
Власти Адыгеи планируют в текущем году реализовать программу по расселению аварийного жилья, почти вдвое опередив график, сообщает пресс-служба республиканского РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:04
республика адыгея
жилье
мурат кумпилов
марат хуснуллин
общество
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РИА Новости
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жилье, мурат кумпилов, марат хуснуллин, общество

Власти Адыгеи планируют расселение аварийного жилья с опережением графика

15:57 03.07.2020 (обновлено: 16:04 03.07.2020)
68
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнос выселенного аварийного пятиэтажного дома
Снос выселенного аварийного пятиэтажного дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Власти Адыгеи планируют в текущем году реализовать программу по расселению аварийного жилья, почти вдвое опередив график, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудил с регионами ход реализации жилищного нацпроекта, говорится в сообщении. Отмечается, что основными темами совещания стали темпы жилищного строительства и расселение аварийного жилья.
Дом правительства Московской области
26 июня, 16:25Новости Подмосковья
План по расселению аварийного жилья обсудили в Подмосковье
По данным властей Адыгеи, в рамках нацпроекта в республике работает региональный проект "Жилье", которым предусмотрено к 2024 году ввести 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади. При этом, отмечают они, актуальность приобретает увеличение объемов строительства индивидуальных жилых домов, однако это требует наличия инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под эти цели. На разработку соответствующей проектно-сметной документации муниципалитетами в этом году в республике будет направлено почти 86 миллионов рублей.
"Я поставил задачу перед руководителями территорий завершить эту работу до конца года, чтобы уже в следующем году начать строительство инженерных сетей. Это поможет нашим жителям в освоении земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство", – цитирует пресс-служба Кумпилова, который после заседания прокомментировал СМИ планы по реализации жилищного нацпроекта.
Кроме того, согласно федеральному проекту в Адыгее до сентября 2025 года планируется расселить 7,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
"На 2019-2021 годы Фондом содействия реформированию ЖКХ на эти цели выделено 67 миллионов рублей. В минувшем году уже расселено 512 квадратных метров аварийного жилья, до конца года ожидается расселение ещё 830 квадратных метров при плановом показателе 720 квадратных метров. Всего до 31 декабря 2021 года, с опережением на 1 год, планируется расселить порядка 2000 квадратных метров аварийного жилья", - говорится в сообщении.
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Республика АдыгеяЖильеМурат КумпиловМарат ХуснуллинОбщество
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