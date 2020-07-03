Власти Адыгеи планируют расселение аварийного жилья с опережением графика

КРАСНОДАР, 3 июл - РИА Новости. Власти Адыгеи планируют в текущем году реализовать программу по расселению аварийного жилья, почти вдвое опередив график, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обсудил с регионами ход реализации жилищного нацпроекта, говорится в сообщении. Отмечается, что основными темами совещания стали темпы жилищного строительства и расселение аварийного жилья.

По данным властей Адыгеи, в рамках нацпроекта в республике работает региональный проект "Жилье", которым предусмотрено к 2024 году ввести 2,1 миллиона квадратных метров жилой площади. При этом, отмечают они, актуальность приобретает увеличение объемов строительства индивидуальных жилых домов, однако это требует наличия инженерной инфраструктуры на земельных участках, отведенных под эти цели. На разработку соответствующей проектно-сметной документации муниципалитетами в этом году в республике будет направлено почти 86 миллионов рублей.

"Я поставил задачу перед руководителями территорий завершить эту работу до конца года, чтобы уже в следующем году начать строительство инженерных сетей. Это поможет нашим жителям в освоении земельных участков, отведенных под индивидуальное жилищное строительство", – цитирует пресс-служба Кумпилова, который после заседания прокомментировал СМИ планы по реализации жилищного нацпроекта.

Кроме того, согласно федеральному проекту в Адыгее до сентября 2025 года планируется расселить 7,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья.