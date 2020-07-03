В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 28

ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане , общее число умерших во время пандемии в стране составило 28, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев выросло до 9199, скончались 27 пациентов, 6034 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 59-летний мужчина, житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, мужчина 2 июля был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник столицы Узбекистана с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность", у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациенту последние семь лет проводили процедуры гемодиализа.

"Несмотря на усилия врачей, он скончался в день госпитализации от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности", - добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.