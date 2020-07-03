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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 28
Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 28, сообщила в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
узбекистан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, узбекистан, в мире

В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 28

15:53 03.07.2020
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 3 июл - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 28, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев выросло до 9199, скончались 27 пациентов, 6034 выздоровели.
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"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 59-летний мужчина, житель Ташкента", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, мужчина 2 июля был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник столицы Узбекистана с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность", у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациенту последние семь лет проводили процедуры гемодиализа.
"Несмотря на усилия врачей, он скончался в день госпитализации от острой сердечно-сосудистой и легочной недостаточности", - добавили в пресс-службе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗУзбекистанВ мире
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