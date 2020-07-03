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Крашенинников заявил о необходимости отладить работу публичной власти
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости отладить механизм согласованной работы всей системы... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:53
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, общество

Крашенинников заявил о необходимости отладить работу публичной власти

15:53 03.07.2020
130
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости отладить механизм согласованной работы всей системы публичной власти.
"На наш взгляд, при работе, безусловно, должен быть очень сильно отлажен конституционный… государственный механизм, это согласованная работа всей системы публичной власти", - сказал он на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
По его словам, без этого невозможно будет строить законодательство о здравоохранении, науке, культуре и так далее.
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
1 июля, 21:39Голосование по поправкам в Конституцию
Крашенинников рассказал о новых законах для реализации поправок
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Павел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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