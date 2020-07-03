https://ria.ru/20200703/1573857539.html
Крашенинников заявил о необходимости отладить работу публичной власти
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о необходимости отладить механизм согласованной работы всей системы... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:53
2020-07-03T15:53
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_0:0:3205:1803_1400x0_80_0_0_7043773b254bd5bb18fbf33ef39b01d8.jpg
https://ria.ru/20200701/1573757756.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_0:0:3205:1803_1400x0_80_0_0_7043773b254bd5bb18fbf33ef39b01d8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_207:0:2936:2047_1400x0_80_0_0_f3bd13f78ad67269a592c085760c331f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418537_548:0:2595:2047_1400x0_80_0_0_ef3adef2864ff5d2e71983231ff5d501.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, общество