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В Самаре завели дело против воспитателя, выкинувшей ребенка из коляски
Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего завели после того, как воспитатель самарского дома малютки выкинула ребенка из... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:50
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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353
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Самаре завели дело против воспитателя, выкинувшей ребенка из коляски

15:50 03.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего завели после того, как воспитатель самарского дома малютки выкинула ребенка из коляски, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео из дома ребенка "Солнышко", на котором сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. На кадрах видно, что после этого ребенок лежит и не может встать, женщина продолжает сидеть и не помогает ему, а за происходящим наблюдает другой воспитатель. Добавлялось, что воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены.
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"По данному факту... была начата доследственная проверка. 3 июля 2020 года по инициативе следственного управления уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), передано в Советский межрайонный следственный отдел города Самары", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 1 июля воспитатель, находясь в детской беседке в доме ребенка "Солнышко" применила силу к двухлетней девочке. Следователи к настоящему времени уже осмотрели детскую площадку, изъяли должностные документы и личное дело ребенка; проводят освидетельствования воспитанников учреждения, допросы воспитателей, директора и иных сотрудников дома ребенка.
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