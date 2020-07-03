В Самаре завели дело против воспитателя, выкинувшей ребенка из коляски

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео из дома ребенка "Солнышко", на котором сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. На кадрах видно, что после этого ребенок лежит и не может встать, женщина продолжает сидеть и не помогает ему, а за происходящим наблюдает другой воспитатель. Добавлялось, что воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены.