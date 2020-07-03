Регионы подали более 400 заявок на оснащение кинозалов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 400 заявок из 74 регионов было подано на оснащение кинозалов в рамках национального проекта "Культура", на этом Фонд кино завершил прием заявок, сообщает пресс-служба Более 400 заявок из 74 регионов было подано на оснащение кинозалов в рамках национального проекта "Культура", на этом Фонд кино завершил прием заявок, сообщает пресс-служба министерства культуры

"Темпы работы по национальным проектам не снижаются на фоне пандемии. Всего было подано более 400 заявок из 74 регионов. Результаты будут известны уже в конце июля, одобрено будет 60 заявок", – цитируют в пресс-службе замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову.

Программа кинофикации регионов проводится с 2015 года. В рамках программы принимаются заявки от организаций кинопоказа, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием. Ранее Фонд кино провел несколько конкурсных процедур, по итогам которых было поддержано более 800 кинозалов в почти 80 регионах РФ.