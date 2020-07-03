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Регионы подали более 400 заявок на оснащение кинозалов
Более 400 заявок из 74 регионов было подано на оснащение кинозалов в рамках национального проекта "Культура", на этом Фонд кино завершил прием заявок, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:50
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество

Регионы подали более 400 заявок на оснащение кинозалов

15:50 03.07.2020
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© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© Fotolia / StockPhotoPro
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 400 заявок из 74 регионов было подано на оснащение кинозалов в рамках национального проекта "Культура", на этом Фонд кино завершил прием заявок, сообщает пресс-служба министерства культуры.
"Темпы работы по национальным проектам не снижаются на фоне пандемии. Всего было подано более 400 заявок из 74 регионов. Результаты будут известны уже в конце июля, одобрено будет 60 заявок", – цитируют в пресс-службе замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову.
Программа кинофикации регионов проводится с 2015 года. В рамках программы принимаются заявки от организаций кинопоказа, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием. Ранее Фонд кино провел несколько конкурсных процедур, по итогам которых было поддержано более 800 кинозалов в почти 80 регионах РФ.
По условиям для получения субсидии доля показа национальных картин в оснащенных кинозалах должна составлять не менее 50% в течение пяти лет, а регулярный показ - не менее 100 дней в полугодие.
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Вчера, 04:00Сказано в эфире
Немного по-советски: как теперь будем ходить в киноВ России с 15 июля вновь откроются кинотеатры. Об особенностях работы кинозалов с учетом требований эпидемиологической безопасности рассказала радио Sputnik гендиректор сети кинотеатров "Москино" Светлана Максимченко.
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РоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
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