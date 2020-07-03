https://ria.ru/20200703/1573857299.html
Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам
Окончательное слово по поправкам в конституцию могли сказать только граждане России: мы приняли это решение вместе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:50
2020-07-03T15:50
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200703/1573856576.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, политика