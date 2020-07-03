Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам

"Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа. Вы знаете мою позицию: изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию РФ.