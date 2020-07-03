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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573857299.html
Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам
Окончательное слово по поправкам в конституцию могли сказать только граждане России: мы приняли это решение вместе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:50
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, владимир путин, политика

Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам

15:50 03.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Окончательное слово по поправкам в конституцию могли сказать только граждане России: мы приняли это решение вместе, заявил президент России Владимир Путин.
"Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа. Вы знаете мою позицию: изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию РФ.
Путин еще раз поблагодарил людей. "Мы приняли это значимое решение вместе всей страной. Оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 15:37Голосование по поправкам в Конституцию
Путин прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию
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