Жээнбеков поздравил Путина с успешным проведением голосования

БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
В пятницу состоялся телефонный разговор глав государств.
"В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с успешным проведением голосования по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, стороны также обсудили вопросы сотрудничества, которые представляют интерес для обеих сторон.
"Сооронбай Жээнбеков также выразил благодарность Владимиру Путину за оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - уточнили в аппарате президента.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло с 25 июня по 1 июля. ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил результаты голосования по поправкам: за них проголосовали 77,92% избирателей (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек), подписан итоговый протокол. Явка участников голосования составила 67,97%.