Жээнбеков поздравил Путина с успешным проведением голосования

БИШКЕК, 3 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.

В пятницу состоялся телефонный разговор глав государств.

"В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с успешным проведением голосования по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, стороны также обсудили вопросы сотрудничества, которые представляют интерес для обеих сторон.

"Сооронбай Жээнбеков также выразил благодарность Владимиру Путину за оказываемую гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - уточнили в аппарате президента.