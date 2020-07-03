"Альфа-Банк" увеличивает ставку по накопительному "Альфа-счету"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. АО "Альфа-Банк" увеличил ставку по накопительному "Альфа-счету" в рублях до 6% годовых за первые два месяца хранения средств на счете без каких-либо дополнительных условий, сообщает банк.
Проценты в размере до 6% годовых начисляются ежемесячно в течение 2 месяцев на сумму минимальных остатков по всем "Альфа-счетам" в рублях для клиентов А-Клуба до 30 миллионов рублей, для премиальных клиентов - до 10 миллионов рублей и до 1,5 миллионов рублей для остальных клиентов. При этом пополнение и снятие возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.
"Наше предложение - одно из самых выгодных на рынке. "Альфа-банк" даже в кризисный период предлагает получение дохода до 6% годовых в первые два месяца", - приводятся в сообщении слова директора по развитию розничных продуктов "Альфа-Банка" Сергея Бондаренко.