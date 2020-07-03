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"Альфа-Банк" увеличивает ставку по накопительному "Альфа-счету"
АО "Альфа-Банк" увеличил ставку по накопительному "Альфа-счету" в рублях до 6% годовых за первые два месяца хранения средств на счете без каких-либо... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:47
альфа-банк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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альфа-банк, новости компаний - экономика

"Альфа-Банк" увеличивает ставку по накопительному "Альфа-счету"

15:47 03.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Альфа-банка"
Вывеска Альфа-банка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. АО "Альфа-Банк" увеличил ставку по накопительному "Альфа-счету" в рублях до 6% годовых за первые два месяца хранения средств на счете без каких-либо дополнительных условий, сообщает банк.
Проценты в размере до 6% годовых начисляются ежемесячно в течение 2 месяцев на сумму минимальных остатков по всем "Альфа-счетам" в рублях для клиентов А-Клуба до 30 миллионов рублей, для премиальных клиентов - до 10 миллионов рублей и до 1,5 миллионов рублей для остальных клиентов. При этом пополнение и снятие возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.
"Наше предложение - одно из самых выгодных на рынке. "Альфа-банк" даже в кризисный период предлагает получение дохода до 6% годовых в первые два месяца", - приводятся в сообщении слова директора по развитию розничных продуктов "Альфа-Банка" Сергея Бондаренко.
Стенд банка Альфа-банк
2 июля, 13:43
Альфа-Банк вошел в программу кредитования на возобновление деятельности
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Альфа-банкНовости компаний - Экономика
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