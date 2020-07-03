"Альфа-Банк" увеличивает ставку по накопительному "Альфа-счету"

Проценты в размере до 6% годовых начисляются ежемесячно в течение 2 месяцев на сумму минимальных остатков по всем "Альфа-счетам" в рублях для клиентов А-Клуба до 30 миллионов рублей, для премиальных клиентов - до 10 миллионов рублей и до 1,5 миллионов рублей для остальных клиентов. При этом пополнение и снятие возможно без ограничений и без потери ранее выплаченных процентов.