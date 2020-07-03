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В США назвали "ужасными" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:46
безопасность
в мире
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"Буревестник" и "Посейдон" "ужасные", так как они наводят УЖАС на тех у кого их нет.
33
Вот именно после таких опасений мне и ясно, что наши поправки в конституцию назрели ещё много лет назад и мы просто обозначили то, что нам давно было пора принять.
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, в мире

В США назвали "ужасными" российские "Буревестник" и "Посейдон"

15:46 03.07.2020
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© Минобороны РФСборка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой "Буревестник"
Сборка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
© Минобороны РФ
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их.
Так он прокомментировал статью в журнале Forbes, в которой выдвигалась версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет.
"Неважно, ответственна (ли Россия) за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно (покрыть их)", - написал он в Twitter.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил. что никаких оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в России, не было, хотя система мониторинга не дает сбоев.
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Обесценивают разработки США

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин считает, что беспокойство о том, что Россия "тратит деньги впустую" на оборону выглядит искусственно, если не сказать, что глупо.
"Никогда американцы не беспокоились об экономии наших военных расходов. Наоборот, все делали для того, чтобы мы их тратили на ненужные программы", – сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik.
По его мнению, американцев беспокоит, что новые российские системы оружия меняют соотношение стратегических сил достаточно заметно.
"Соответственно, они обесценивают многие американские программы, связанные с попытками нанести первый удар. У "Буревестника" ракета обладает неограниченной дальностью полета, то есть может лететь с любого стратегического направления", - напомнил Подберезкин.
Он заявил, что это обесценивает американские системы ПРО и ПВО, которые Соединенные Штаты создали за последние 25 лет.
"И мотив для первого удара серьезно ослабевает", – отметил Алексей Подберезкин.
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Аргумент против ядерного шантажа

Доктор военных наук Константин Сивков также считает, что подводный аппарат "Посейдон" и ракета "Буревестник" являются действенными аргументами против ядерного шантажа США.
"Посейдон" - это не "бессмысленное" оружие, а важнейший компонент стратегических вооружений, который пока не входит в СНВ-3, и нам стоит воздерживаться от её включения в подобные договоры", - сказал РИА Новости Сивков.
Эксперт предположил, что опасения Вашингтона связаны с тем, что "Посейдон" способен доставить мощный термоядерный боеприпас к территории США, который способен вызвать "опаснейшие тектонические процессы", вплоть до уничтожения североамериканского континента, в том числе, за счёт разрушения Йелоустоунского вулкана, которое повлекло бы необратимую катастрофу.
По мнению Сивкова, призывы США включить новые вооружения России, включая такие нестратегические гиперзвуковые ракеты, как "Циркон", в обновленный СНВ, а также расширить этот формат за счёт Китая, связаны с потерей доминирования штатов по ряду экономических и технологических позиций.
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118121015
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БезопасностьВ мире
Популярные комментарии
"Буревестник" и "Посейдон" "ужасные", так как они наводят УЖАС на тех у кого их нет.
3 июля, 16:44
Елена Белкина
3110001
Вот именно после таких опасений мне и ясно, что наши поправки в конституцию назрели ещё много лет назад и мы просто обозначили то, что нам давно было пора принять.
3 июля, 18:25
otakuwell
2000001
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