Новый издатель "Ведомостей" получил письмо от редакции с рядом требований

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Бизнес ньюс медиа", издающая газету " Компания "Бизнес ньюс медиа", издающая газету " Ведомости ", сообщила о получении письма от коллектива с рядом требований к новым владельцам издания, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе БНМ, текст требований также есть в распоряжении агентства.

В тексте письма прописано, что "профсоюз журналистов издания обратился к руководству газеты с рядом требований".

"Гарантировать соблюдение "Догмы" и "Этического кодекса". Гарантировать, что решение о размещении статей на страницах газеты и на сайте vedomosti.ru принимается только при участии редактора профильного отдела, ответственного за освещаемую тематику. Гарантировать, что любые изменения материала, опубликованного на сайте vedomosti.ru, равно как и его снятие с сайта после публикации возможны только по согласованию с автором этого материала и редактором профильного отдела. Прекратить практику блокировки доступа сотрудника к ресурсам редакций", - прописано в требованиях.

В письме коллектива издания также указана необходимость издателей "гарантировать от имени совета директоров, что условия трудовых договоров и правила внутреннего трудового распорядка не будут пересмотрены в сторону ухудшения условий труда сотрудников", "несокращение штата сотрудников по состоянию на 26 июня 2020 года", "продление режима самоизоляции до 31 августа 2020 года включительно".

"Подтверждаем факт получения издателем письма от коллектива "Ведомостей", - рассказали агентству в пресс-службе.

РИА Новости также запросило позицию издателя.

Как уточнила РИА Новости редактор отдела медиа "Ведомостей "Ксения Болецкая, профсоюз издания входит в российский Профсоюз журналистов и работников СМИ. "То есть, у нас первичная профсоюзная организация в составе этого большого профсоюза", - отметила Болецкая.

Ранее пять заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".

До этого редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим на тот момент обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.