На Кубани продлили режим повышенной готовности

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня, когда власти региона отменили карантин.