Глава Нацбанка Украины рассказал о давлении путем проплаченных митингов

Он добавил, что на совещаниях с депутатами Рады, членами кабмина и президентом в сторону центробанка неоднократно звучали призывы "залить экономику деньгами", отменить базовые принципы регулирования банковской системой.

"В течение последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей кабинета министров, премер-министра, президента не раз в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отметить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс (валют – ред.), чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 (гривен за доллар – ред.)", - сказал Смолий, отметив, что это стало основанием для его отставки.