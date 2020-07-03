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Глава Нацбанка Украины рассказал о давлении путем проплаченных митингов
Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в пятницу заявил, что давление на него осуществлялось в течение года путем проведения проплаченных митингов... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:52
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353
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нацбанк украины, украина, в мире

Глава Нацбанка Украины рассказал о давлении путем проплаченных митингов

15:43 03.07.2020 (обновлено: 15:52 03.07.2020)
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© Фото : Национальный банк УкраиныЯков Смолий
Яков Смолий
© Фото : Национальный банк Украины
Яков Смолий. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в пятницу заявил, что давление на него осуществлялось в течение года путем проведения проплаченных митингов у центробанка, а власти на совещаниях требовали "залить экономику деньгами".
Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности учреждения. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Президент Владимир Зеленский в четверг внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка. Позже он сообщил, что будет отстаивать независимость Нацбанка безотносительно того, кто его возглавит.
"Я в своем письме сказал, что в течение последнего года возле Национального банка (проходили – ред.) проплаченные митинги, на которых выступали сидящие здесь в зале народные депутаты, месяц блокирования моего дома, месяц блокирования домов моих заместителей – это системное годовое давление", - сказал Смолий, выступая с трибуны Верховной рады Украины во время рассмотрения вопроса его отставки.
Он добавил, что на совещаниях с депутатами Рады, членами кабмина и президентом в сторону центробанка неоднократно звучали призывы "залить экономику деньгами", отменить базовые принципы регулирования банковской системой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
2 июля, 23:54
Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Нацбанка
"В течение последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей кабинета министров, премер-министра, президента не раз в сторону Национального банка звучали призывы залить экономику деньгами, отметить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс (валют – ред.), чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30 (гривен за доллар – ред.)", - сказал Смолий, отметив, что это стало основанием для его отставки.
Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.
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