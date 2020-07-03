Путин поручил реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции

"Обращаюсь к правительству, главам регионов, парламентариям. Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах, в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах ", - сказал президент на видеовстрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.