https://ria.ru/20200703/1573856723.html
Путин поручил реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции РФ в бюджете, федеральных программах и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:40
2020-07-03T15:43
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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конституция рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции РФ в бюджете, федеральных программах и нацпроектах.
"Обращаюсь к правительству, главам регионов, парламентариям. Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах, в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах ", - сказал президент на видеовстрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Каждая норма, включенная в основной закон, означает не созерцание, а действие, подчеркнул Путин.