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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Предложения по поправкам точно совпали с ожиданиями людей, заявил Путин
Предложения по поправкам в Конституцию РФ точно совпали с ожиданиями россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:54
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, владимир путин, в мире

Предложения по поправкам точно совпали с ожиданиями людей, заявил Путин

15:38 03.07.2020 (обновлено: 15:54 03.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Предложения по поправкам в Конституцию РФ точно совпали с ожиданиями россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
"Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей", - сказал Путин в пятницу на встрече с рабочей группой по поправкам.
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