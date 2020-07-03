Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573856576.html
Путин прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам к Конституции показало высокий уровень консолидации общества по ключевым общенациональным вопросам, заявил Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:49
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:162:2838:1758_1400x0_80_0_0_8d87b4589dc5ca1a081b441208f2285e.jpg
https://ria.ru/20200703/1573849960.html
Поздравляю вас друзья!
50
Маразм крепчает
28
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:162:2838:1758_1400x0_80_0_0_8d87b4589dc5ca1a081b441208f2285e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_109:0:2838:2047_1400x0_80_0_0_58dd57e4b09771bb2a0032c57089e419.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_274:0:2321:2047_1400x0_80_0_0_c2541f97e854a5b495ed38cf5dd95db8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, владимир путин, политика

Путин прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию

15:37 03.07.2020 (обновлено: 16:49 03.07.2020)
3744
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции показало высокий уровень консолидации общества по ключевым общенациональным вопросам, заявил Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок.

"Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа. Вы знаете мою позицию: изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России. <…> Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. Оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России".

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Владимир Путин
Президент поручил правительству, губернаторам и членам парламента полностью реализовать в бюджете, федеральных программах и нацпроектах те приоритеты, за которые проголосовали граждане.
Каждая норма, включенная в Основной закон, означает не созерцание, а действие, подчеркнул Путин.
Он поблагодарил членов участковых избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей и членов рабочей группы за работу на голосовании.
"При такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", — добавил президент.
Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Итоговая явка составила 67,97 процента. За проголосовали 77,92 процента (почти 58 миллионов россиян), против выступили 21,27 процента (около 16 миллионов).
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Вчера, 14:05Голосование по поправкам в Конституцию
Юрист объяснил поправку о приоритете Конституции над международным правом
2589408204
Обсудить 8
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Поздравляю вас друзья!
3 июля, 16:49
А Андрей Чернов
34001015
Маразм крепчает
3 июля, 17:22
artjom kolesov
18000010
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Минобороны: партнерство России и Китая вызывает у Болтона изжогу
Посол США в России Джон Салливан
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Раскрыто новое опасное свойство коронавируса
Американский военнослужащий в Сирии
В Дейр-эз-Зоре подорвалась колонна американских военных
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
"Это нужно сделать немедленно": за что на самом деле США накажут Россию
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Наручники на решетке
Обвиняемый в насилии над годовалой дочерью рассказал, как нанес ей травмы
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Просьбу защиты по делу MH17 о запросе спутниковых данных НАТО отклонили
Настя Тропицель
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Курс рубля
Курс рубля обновил минимумы с весны
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
В Совфеде ответили на критику США в адрес "Буревестника" и "Посейдона"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния