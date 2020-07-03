https://ria.ru/20200703/1573856576.html
Путин прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам к Конституции показало высокий уровень консолидации общества по ключевым общенациональным вопросам, заявил Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:37
2020-07-03T16:49
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
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Андрей Чернов
Поздравляю вас друзья!
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artjom kolesov
Маразм крепчает
28
8
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, конституция рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Голосование по поправкам к Конституции показало высокий уровень консолидации общества по ключевым общенациональным вопросам, заявил Владимир Путин
на встрече с рабочей группой по подготовке поправок.
"Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа. Вы знаете мою позицию: изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России. <…> Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. Оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России".
Президент поручил правительству, губернаторам и членам парламента полностью реализовать в бюджете, федеральных программах и нацпроектах те приоритеты, за которые проголосовали граждане.
Каждая норма, включенная в Основной закон, означает не созерцание, а действие, подчеркнул Путин.
Он поблагодарил членов участковых избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей и членов рабочей группы за работу на голосовании.
"При такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", — добавил президент.
Голосование по поправкам в Основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. Итоговая явка составила 67,97 процента. За проголосовали 77,92 процента (почти 58 миллионов россиян), против выступили 21,27 процента (около 16 миллионов).