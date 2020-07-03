Путин прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции показало высокий уровень консолидации общества по ключевым общенациональным вопросам, заявил Голосование по поправкам к Конституции показало высокий уровень консолидации общества по ключевым общенациональным вопросам, заявил Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок.

"Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа. Вы знаете мою позицию: изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России. <…> Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. Оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России". Владимир Путин

Президент поручил правительству, губернаторам и членам парламента полностью реализовать в бюджете, федеральных программах и нацпроектах те приоритеты, за которые проголосовали граждане.

Каждая норма, включенная в Основной закон, означает не созерцание, а действие, подчеркнул Путин.

Он поблагодарил членов участковых избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей и членов рабочей группы за работу на голосовании.

"При такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной", — добавил президент.