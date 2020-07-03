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Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией
Абхазия и ее граждане заинтересованы в хороших отношениях с Грузией, но готовы к любому развитию событий, заявил абхазский президент Аслан Бжания. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:36
аслан бжания
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РИА Новости
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аслан бжания, нато, абхазия, грузия, в мире

Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией

15:36 03.07.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Аслан Бжания. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Абхазия и ее граждане заинтересованы в хороших отношениях с Грузией, но готовы к любому развитию событий, заявил абхазский президент Аслан Бжания.
"Мы заинтересованы, граждане Абхазии заинтересованы в том, чтобы у нас установились нормальные взаимоотношения с грузинским государством. Проблема же не в нас", - заявил Бжания во время своего онлайн-интервью.
Бжания о переговорах Грузии и Абхазии
23 марта, 10:43
Бжания призвал Грузию признать независимость Абхазии
По его мнению, Грузия могла бы для начала подписать договор о неприменении силы в отношении республики Абхазия. Такой договор "даст возможность для нашего возможного диалога - гуманитарного, экономического и любого другого".
В то же время Абхазию не беспокоит увеличение совместной военной активности Грузии и НАТО, заверил Бжания.
"Министерство обороны Абхазии поддерживает тесное взаимодействие с командованием 7-й военной базы (РФ), министерством обороны РФ. Мы в рамках совместных планов проводим здесь учения. Мы не заинтересованы в развязывании каких-либо конфликтов. Но наши вооруженные силы должны быть готовы для отражения возможной агрессии... Наша степень готовности совместно с вооруженными силами РФ позволяет спокойно смотреть в будущее. Мы нацелены на мир, но при этом готовы к любому развитию событий", - заявил президент Абхазии.
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Аслан БжанияНАТОАбхазияГрузияВ мире
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