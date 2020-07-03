Бжания заявил, что Абхазия хочет мира с Грузией

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Абхазия и ее граждане заинтересованы в хороших отношениях с Грузией , но готовы к любому развитию событий, заявил абхазский президент Аслан Бжания

"Мы заинтересованы, граждане Абхазии заинтересованы в том, чтобы у нас установились нормальные взаимоотношения с грузинским государством. Проблема же не в нас", - заявил Бжания во время своего онлайн-интервью.

По его мнению, Грузия могла бы для начала подписать договор о неприменении силы в отношении республики Абхазия. Такой договор "даст возможность для нашего возможного диалога - гуманитарного, экономического и любого другого".

В то же время Абхазию не беспокоит увеличение совместной военной активности Грузии и НАТО , заверил Бжания.