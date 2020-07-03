Путин поблагодарил организаторов голосования за работу

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов участковых избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей и членов рабочей группы за работу на голосовании.

"Хочу сказать огромное спасибо тем, кто работал на участках для голосования. Членам участковых комиссий, десяткам тысяч волонтеров и наблюдателей. Их число в этот раз было рекордным - 526 тысяч человек представляли 1,5 тысячи общественных организаций и 18 политических партий", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

Путин напомнил, что голосование шло неделю, явка была высокой.

"И в таких непростых условиях, при такой на нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной. И конечно, слова признательности хочу адресовать всем вам, членам рабочей группы", - сказал он.

"Вы работали не просто хорошо, профессионально, вы делали это искренне, я это видел, как говорится, с душой, понимая всю важность конечного результата", - добавил президент.

Путин подписал указ о внесении в конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти российских избирателей.