https://ria.ru/20200703/1573856398.html
Путин поблагодарил организаторов голосования за работу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов участковых избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей и членов рабочей группы за работу на голосовании. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:35
2020-07-03T15:51
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, конституция рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил членов участковых избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей и членов рабочей группы за работу на голосовании.
"Хочу сказать огромное спасибо тем, кто работал на участках для голосования. Членам участковых комиссий, десяткам тысяч волонтеров и наблюдателей. Их число в этот раз было рекордным - 526 тысяч человек представляли 1,5 тысячи общественных организаций и 18 политических партий", - сказал он в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
Путин напомнил, что голосование шло неделю, явка была высокой.
"И в таких непростых условиях, при такой на нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной. И конечно, слова признательности хочу адресовать всем вам, членам рабочей группы", - сказал он.
"Вы работали не просто хорошо, профессионально, вы делали это искренне, я это видел, как говорится, с душой, понимая всю важность конечного результата", - добавил президент.
Путин подписал указ о внесении в конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти российских избирателей.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).