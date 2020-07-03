https://ria.ru/20200703/1573856369.html
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пятый торговый день подряд бьет рекорд. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:35
2020-07-03T17:04
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аи-95
экономика
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https://ria.ru/20200702/1573820596.html
oo uu
Рубль полетел вниз, бенз и ЖКХ вверх. Расцветает страна после обнуления.
17
Егор Панкратов
Обнулились)))))
15
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, экономика
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Стоимость бензина АИ-95
на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пятый торговый день подряд бьет рекорд.
По итогам торговой сессии 3 июля его цена с поставкой в европейской части России по национальному индексу достигла 59,784 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,85 процента по сравнению с предыдущим показателем.
Объем торгов составил 10,220 тысячи тонн, или 611 миллионов рублей.
Предыдущие исторические максимумы зафиксировали в четверг и вторник, в среду торги не проводились.
Цена бензина АИ-92
по итогам торгов 3 июля составила 51,287 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,79 процента выше уровня предыдущей торговой сессии.
Объем торгов этим бензином составил 11,840 тысячи тонн, или 607,24 миллиона рублей.
При торговле бензином и дизельным топливом в России действует демпфирующий механизм. Если экспортная цена нефтепродуктов превышает внутрироссийскую, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В обратной ситуации, когда российские цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж топлива.