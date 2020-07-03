Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стоимость бензина Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пятый торговый день подряд бьет рекорд.

По итогам торговой сессии 3 июля его цена с поставкой в европейской части России по национальному индексу достигла 59,784 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,85 процента по сравнению с предыдущим показателем.

Объем торгов составил 10,220 тысячи тонн, или 611 миллионов рублей.

Предыдущие исторические максимумы зафиксировали в четверг и вторник, в среду торги не проводились.

Цена бензина АИ-92 по итогам торгов 3 июля составила 51,287 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,79 процента выше уровня предыдущей торговой сессии.

Объем торгов этим бензином составил 11,840 тысячи тонн, или 607,24 миллиона рублей.