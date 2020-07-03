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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пятый торговый день подряд бьет рекорд. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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аи-95
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156015/00/1560150093_0:219:3072:1947_1400x0_80_0_0_3e88fd8131812ca64e61b6aa09ff5d1b.jpg
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РИА Новости
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60
цены на нефть, спбмтсб, аи-92, аи-95, экономика

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

15:35 03.07.2020 (обновлено: 17:04 03.07.2020)
4530
© РИА Новости / Константин МихальчевскийАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже пятый торговый день подряд бьет рекорд.
По итогам торговой сессии 3 июля его цена с поставкой в европейской части России по национальному индексу достигла 59,784 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,85 процента по сравнению с предыдущим показателем.
Объем торгов составил 10,220 тысячи тонн, или 611 миллионов рублей.
Предыдущие исторические максимумы зафиксировали в четверг и вторник, в среду торги не проводились.
Цена бензина АИ-92 по итогам торгов 3 июля составила 51,287 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,79 процента выше уровня предыдущей торговой сессии.
Объем торгов этим бензином составил 11,840 тысячи тонн, или 607,24 миллиона рублей.
При торговле бензином и дизельным топливом в России действует демпфирующий механизм. Если экспортная цена нефтепродуктов превышает внутрироссийскую, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В обратной ситуации, когда российские цены выше экспортных, нефтяники отдают государству часть сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСПбМТСБАИ-92АИ-95Экономика
Популярные комментарии
Рубль полетел вниз, бенз и ЖКХ вверх. Расцветает страна после обнуления.
3 июля, 15:45
oo uu
830105
Обнулились)))))
3 июля, 15:45
Егор Панкратов
660003
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