В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 129 человек

"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 88 и 69 лет. Также умерли инфицированные женщина 88 лет и мужчина 51 года по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 129 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 79 человек, еще 50 – от других причин", — говорится в сообщении.