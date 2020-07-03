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https://ria.ru/20200703/1573856341.html
В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 129 человек
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее количество умерших с COVID-19 достигло 129 человек, сообщается на РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пермский край, общество

В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 129 человек

15:35 03.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ПЕРМЬ, 3 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее количество умерших с COVID-19 достигло 129 человек, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 88 и 69 лет. Также умерли инфицированные женщина 88 лет и мужчина 51 года по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 129 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 79 человек, еще 50 – от других причин", — говорится в сообщении.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрированы 3857 случаев заражения COVID-19, в том числе 56 за последние сутки, выздоровели 2720 человек, на домашнем карантине остаются около 2,4 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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