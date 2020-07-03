В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 129 человек

ПЕРМЬ, 3 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее количество умерших с COVID-19 достигло 129 человек, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 88 и 69 лет. Также умерли инфицированные женщина 88 лет и мужчина 51 года по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 129 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 79 человек, еще 50 – от других причин", — говорится в сообщении.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрированы 3857 случаев заражения COVID-19, в том числе 56 за последние сутки, выздоровели 2720 человек, на домашнем карантине остаются около 2,4 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.