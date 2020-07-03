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Поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля, цитирует текст указа президента России Владимира Путина пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:35
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Поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля

15:35 03.07.2020
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Конституция РФ
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля, цитирует текст указа президента России Владимира Путина пресс-служба Кремля.
"Постановляю: Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", вступают в силу 4 июля 2020 года", - говорится в указе.
Волонтер в защитной маске на избирательном участке в Барнауле
Вчера, 15:24Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве наградили волонтеров голосования по Конституции
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
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