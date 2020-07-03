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Поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля
Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля, цитирует текст указа президента России Владимира Путина пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:35
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