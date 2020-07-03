В Стамбуле 24 ноября пройдет заседание по делу об убийстве Хашукджи

АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Уголовный суд в Уголовный суд в Стамбуле постановил провести 24 ноября следующее заседание в рамках дела против 20 обвиняемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи , сообщила газета Hurriyet

Первое судебное заседание по иску, поданному невестой журналиста Хатидже Дженгиз в суд по уголовным делам Стамбула, состоялось в пятницу во Дворце правосудия в районе Чаглаян. Суд проходит в заочном режиме, так как обвиняемые скрываются от правосудия. По данным турецких СМИ, генпрокуратура Турции составила 117-страничный обвинительный акт в рамках дела.

По данным газеты, Дженгиз потребовала присутствия на заседании свидетелей убийства. "Суд отклонил просьбу на данном этапе и перенес заседание на 24 ноября", - сообщает газета.

Дженгиз заявила в ходе заседания, что подала иск "против каждого, кто был в консульстве: шофера, того, кто подавал чай, даже против летавшей там птички", сообщает издание.

Прокуратура Стамбула в конце марта предъявила заочное обвинение 20 подданным Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашукджи в октябре 2018 года: 18 человек обвиняются в исполнении преступления, для них прокуратура требует пожизненного заключения. Еще двое обвиняются в организации убийства, это советники наследного принца Саудовской Аравии - Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири . Для них прокуратура запросила тюремное заключение по статье "Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью". Дело за подписью генпрокурора Ирфана Фидана передано в суд.

Салах, сын Хашукджи от первого брака, заявил в конце мая, что семья журналиста прощает убийц отца.

Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.