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В Стамбуле 24 ноября пройдет заседание по делу об убийстве Хашукджи
Уголовный суд в Стамбуле постановил провести 24 ноября следующее заседание в рамках дела против 20 обвиняемых в причастности к убийству саудовского... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:29
джамаль хашукджи
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джамаль хашукджи, ахмед асири, турция, стамбул, оаэ, в мире

В Стамбуле 24 ноября пройдет заседание по делу об убийстве Хашукджи

15:29 03.07.2020
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© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
© AP Photo / Virginia Mayo
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи . Архивное фото
АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Уголовный суд в Стамбуле постановил провести 24 ноября следующее заседание в рамках дела против 20 обвиняемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщила газета Hurriyet.
Первое судебное заседание по иску, поданному невестой журналиста Хатидже Дженгиз в суд по уголовным делам Стамбула, состоялось в пятницу во Дворце правосудия в районе Чаглаян. Суд проходит в заочном режиме, так как обвиняемые скрываются от правосудия. По данным турецких СМИ, генпрокуратура Турции составила 117-страничный обвинительный акт в рамках дела.
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
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По данным газеты, Дженгиз потребовала присутствия на заседании свидетелей убийства. "Суд отклонил просьбу на данном этапе и перенес заседание на 24 ноября", - сообщает газета.
Дженгиз заявила в ходе заседания, что подала иск "против каждого, кто был в консульстве: шофера, того, кто подавал чай, даже против летавшей там птички", сообщает издание.
Прокуратура Стамбула в конце марта предъявила заочное обвинение 20 подданным Саудовской Аравии в причастности к убийству Хашукджи в октябре 2018 года: 18 человек обвиняются в исполнении преступления, для них прокуратура требует пожизненного заключения. Еще двое обвиняются в организации убийства, это советники наследного принца Саудовской Аравии - Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири. Для них прокуратура запросила тюремное заключение по статье "Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью". Дело за подписью генпрокурора Ирфана Фидана передано в суд.
Салах, сын Хашукджи от первого брака, заявил в конце мая, что семья журналиста прощает убийц отца.
Известный саудовский журналист Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в консульстве, но через некоторое время после появления видео и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Ранее прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, еще трое получили в общей сложности 24 года тюрьмы за участие в сокрытии преступления. Обвинения были предъявлены 11 подозреваемым, еще трое отделались предупреждением за недостаточностью улик.
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