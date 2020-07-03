Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573855913.html
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч человек
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Японии превысило 20 тысяч, при этом в стране были установлены два антирекорда: впервые за два месяца... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569703635_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_3d2fb332f447ffbad0dcfdbe8f4a7aec.jpg
https://ria.ru/20200703/1573831007.html
https://ria.ru/20200703/1573828723.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569703635_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_3d2fb332f447ffbad0dcfdbe8f4a7aec.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569703635_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_17ab59a1b7408e4c059ef181d7ed384b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569703635_420:0:1500:1080_1400x0_80_0_0_4b2a764e2293413eec0566d754ed15c7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, япония, в мире

В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч человек

15:29 03.07.2020 (обновлено: 15:55 03.07.2020)
186
© РИА Новости / Ксения НакаЦентр Токио после введения режима ЧС
Центр Токио после введения режима ЧС
© РИА Новости / Ксения Нака
ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Японии превысило 20 тысяч, при этом в стране были установлены два антирекорда: впервые за два месяца число инфицированных в Токио за сутки превысило 120 человек, а по стране превысило 200 человек.
Статистику ежедневно публикуют японские СМИ, которые собирают и объединяют данные по 47 префектурам.
Так, по данным на 21.00 пятницы (15.00 мск) за сутки в столице Японии COVID-19 подтвердили у 124 человек. Второй день подряд суточный прирост инфицированных коронавирусом в столице Японии составляет более 100 человек: накануне было выявлено 107 случаев заражения.
Число выявленных случаев COVID-19 за сутки по всей стране также подскочило до двухмесячного максимума: в пятницу коронавирус подтвердили у 236 человек. Последний раз данный показатель превышал отметку в 200 человек 3 мая.
Медики на крыльце красной зоны
Вчера, 10:13Распространение нового коронавируса
Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса
Общее число заразившихся в стране составило 20038 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 990 человек, выздоровели 17524 человека.
Начиная с 5 мая, число новых заражений в столице Японии было постоянно ниже 40, а в период с 16 мая по начало июня и вовсе иногда доходило до однозначных цифр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 09:34Распространение нового коронавируса
Ученые объяснили опасность новой мутации коронавируса
100202
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЯпонияВ мире
Рекомендуем
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
В Стамбуле 24 ноября пройдет заседание по делу об убийстве Хашукджи
Сдача ЕГЭ
"Единая Россия" проверила готовность регионов к проведению ЕГЭ
Президент РФ Владимир Путин
Путину доверяют 69,4% россиян, показал опрос
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал его желание помочь семье Захарова
Мужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Число случаев заболевания COVID-19 в Японии превысило 20 тысяч
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
В Пермском крае число жертв COVID-19 достигло 129 человек
Президент РФ Владимир Путин
Предложения по поправкам точно совпали с ожиданиями людей, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
Путин поблагодарил организаторов голосования за работу
Дамаск, Сирия
В SDF заявили о необходимости переговоров по децентрализации Сирии
Конституция РФ
Поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Полиция патрулирует улицы Кишинева
В Молдавии задержали главу IT-отдела офиса Демпартии
Машина скорой помощи
В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 48
Волонтер в защитной маске на избирательном участке в Барнауле
В Москве наградили волонтеров голосования по Конституции
Министр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции и глава генштаба прибыли в Ливию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния