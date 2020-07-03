В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 20 тысяч человек

ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Японии превысило 20 тысяч, при этом в стране были установлены два антирекорда: впервые за два месяца число инфицированных в Токио за сутки превысило 120 человек, а по стране превысило 200 человек.

Статистику ежедневно публикуют японские СМИ, которые собирают и объединяют данные по 47 префектурам.

Так, по данным на 21.00 пятницы (15.00 мск) за сутки в столице Японии COVID-19 подтвердили у 124 человек. Второй день подряд суточный прирост инфицированных коронавирусом в столице Японии составляет более 100 человек: накануне было выявлено 107 случаев заражения.

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки по всей стране также подскочило до двухмесячного максимума: в пятницу коронавирус подтвердили у 236 человек. Последний раз данный показатель превышал отметку в 200 человек 3 мая.

Общее число заразившихся в стране составило 20038 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Скончались 990 человек, выздоровели 17524 человека.

Начиная с 5 мая, число новых заражений в столице Японии было постоянно ниже 40, а в период с 16 мая по начало июня и вовсе иногда доходило до однозначных цифр.