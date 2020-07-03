"Единая Россия" проверила готовность регионов к проведению ЕГЭ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Активисты " Активисты " Единой России " проверили безопасность пунктов проведения ЕГЭ в российских регионах и сообщают, что готовность к ЕГЭ в условиях пандемии высокая, заявили в пресс-службе партии.

Пробный ЕГЭ без участия выпускников прошел в стране 29 и 30 июня. В эти дни активисты ЕР проверили уровень обеспечения безопасности в пунктах сдачи экзамена.

"Во всех субъектах РФ активисты партпроекта "Новая школа" проверили безопасность пунктов проведения госэкзамена", - говорится в сообщении.

По результатам проверок можно сказать, что регионы РФ готовы к проведению госэкзамена, уточнили в пресс-службе ЕР. Активисты партии проконтролировали обеспеченность пунктов сдачи ЕГЭ средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками), санитайзерами, оценили соблюдение безопасной дистанции между участниками экзаменов (не менее 1,5 метров), зигзагообразной рассадки за партами. На входе в пункты температуру участников проверки измеряют бесконтактными термометрами. Кроме того, в помещениях стоят дозаторы с антиспетиком.

В кабинетах обеззараживают воздух, на время проведения ЕГЭ стоят кулеры. Также активисты оценили контроль действий всех организаторов и медработников, привлекаемых к проведению экзамена.

"По ее (проверки) итогам в регионах были подготовлены предложения по повышению эффективности профилактических мероприятий. К примеру, по использованию в помещениях оборудования для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии детей, по осторожному использованию кондиционеров в аудиториях в южных регионах, где прогнозируемая температура на время проведения ЕГЭ составляет плюс 40 градусов", - цитирует пресс-служба координатора партпроекта "Новая школа" Алену Аршинову.

ЕР передала результаты всероссийской проверки в профильные ведомства.