https://ria.ru/20200703/1573855770.html
Путину доверяют 69,4% россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 69,4% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:27
2020-07-03T15:27
вциом
владимир путин
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, владимир путин, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Президенту РФ Владимиру Путину
доверяют 69,4% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 69,4% указали президента, 26,9% сообщили о своем недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 64,9%, не одобряют - 26,3%.
Опрос проводился 22-28 июня. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.