Путину доверяют 69,4% россиян, показал опрос

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президенту РФ Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 69,4% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 69,4% указали президента, 26,9% сообщили о своем недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют, Путина назвали 64,9%, не одобряют - 26,3%.