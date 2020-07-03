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Биеннале наивного искусства открылась в подмосковной Балашихе
Вторая биеннале наивного искусства открылась в картинной галерее городского округа Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы городской... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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балашиха

Биеннале наивного искусства открылась в подмосковной Балашихе

15:43 03.07.2020
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© Балашихинская Картинная галерея / Минкультуры РоссииРабота Павла Леонова на второй балашихинской музейной биеннале наивного искусства
Работа Павла Леонова на второй балашихинской музейной биеннале наивного искусства
© Балашихинская Картинная галерея / Минкультуры России
МОСКВА, 3 июл РИА Новости. Вторая биеннале наивного искусства открылась в картинной галерее городского округа Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
"Вторая балашихинская музейная биеннале наивного искусства открылась в картинной галерее Балашихи на проспекте Ленина. Это стало первым событием в галерее после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
По словам организаторов выставки, мероприятие посвящено столетию художника Павла Леонова. Мероприятие продлится до 28 августа.
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