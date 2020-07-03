https://ria.ru/20200703/1573855741.html
Биеннале наивного искусства открылась в подмосковной Балашихе
Вторая биеннале наивного искусства открылась в картинной галерее городского округа Балашиха Московской области, говорится в сообщении пресс-службы городской... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:43
2020-07-03T15:43
новости подмосковья
балашиха
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха