Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573855695.html
Адвокат потерпевшего прокомментировал отказ Ефремова признать вину
Адвокат сына погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова Сергей Аверцев прокомментировал заявление о том, что актер не считает себя виновным в ДТП. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:31
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:0:2478:1394_1400x0_80_0_0_75c93cdd7f22e6893ef9f8442e8c8ada.jpg
https://ria.ru/20200701/1573717942.html
Не признает вины, значит, считает себя невиновным, т.е. уж точно не раскаивается. Значит, заслуживает осуждения по верхним границам статей
211
Адвокат присесть не хочет за ложь и клевету?
144
62
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_0:0:2478:1394_1400x0_80_0_0_75c93cdd7f22e6893ef9f8442e8c8ada.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_95:0:2347:1689_1400x0_80_0_0_a7981bb0fa6b9d6f25c8f977290f8c2c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573501729_377:0:2066:1689_1400x0_80_0_0_3608c071f969f69bd807d6a4fff29d19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат потерпевшего прокомментировал отказ Ефремова признать вину

15:27 03.07.2020 (обновлено: 15:31 03.07.2020)
51809
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Адвокат сына погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова Сергей Аверцев прокомментировал заявление о том, что актер не считает себя виновным в ДТП.
Аверцев отметил, что юристы проанализируют это высказывание. Он добавил, что намерен "добиваться правды".
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
1 июля, 06:17
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Адвокат обратил внимание на тот факт, что раньше Ефремов признавал свою вину.
"Это очень часто бывает, что люди пытаются уйти от ответственности различными способами", — сказал он телеканалу "Москва 24".

ДТП с участием Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого умер в больнице на следующий день.
Как показала экспертиза, в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
14117222083
Обсудить 62
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не признает вины, значит, считает себя невиновным, т.е. уж точно не раскаивается. Значит, заслуживает осуждения по верхним границам статей
3 июля, 15:59
eremaml
20410006
Адвокат присесть не хочет за ложь и клевету?
3 июля, 16:10
ЮВЮрий Владимирович
13013037
Рекомендуем
Девушки прыгают с моста в пруд в Эдгартауне, штат Массачусетс
Лучшие фото недели: "Алые паруса", самое красивое поле и невозмутимый кот
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Посол США в России Джон Салливан
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Президент РФ Владимир Путин
Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин
Океанская многоцелевая система Посейдон
В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
Адвокат семьи Захарова ответил на обвинения защиты Ефремова
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Журналистка Светлана Прокопьева
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Сборка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
В США назвали "ужасными" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал его желание помочь семье Захарова
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Мороженое Радуга
Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния