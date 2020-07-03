Адвокат потерпевшего прокомментировал отказ Ефремова признать вину

Адвокат обратил внимание на тот факт, что раньше Ефремов признавал свою вину.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Как показала экспертиза, в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас артист находится под домашним арестом.