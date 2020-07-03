В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 48

ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Три пациента старше 70 лет с подтвержденной Три пациента старше 70 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области , общее количество летальных случаев выросло в регионе до 48, сообщило облправительство.

По состоянию на 3 июля, в Ивановской области зарегистрированы 4898 случаев заболевания COVID-19, за сутки поставлены 69 диагнозов. Из новых случаев: 34 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 34 человека. Один человек был выявлен при прохождении тестирования на COVID-19 перед госпитализацией в федеральный центр.

За сутки в области выписаны 100 человек. Суммарно к настоящему моменту в регионе после коронавирусной инфекции выздоровели 3073 пациента. Как отмечают областные власти, за сутки в официальную статистику добавились три летальных случая.

"Всего на данный момент 48 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Все три новых случая относятся в группе риска – жители региона старше 65 лет, имеющие сопутствующие хронические заболевания: это пациент 71 года из Кинешмы , пациент 81 года из Иванова и пациент 72 лет из Шуи", - говорится в сообщении.

В стационаре сейчас находятся 678 пациентов, в том числе на койках с кислородом – 269 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 15 пациентов.