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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 48
Три пациента старше 70 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:26
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В Ивановской области число жертв коронавируса выросло до 48

15:26 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июл - РИА Новости. Три пациента старше 70 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в регионе до 48, сообщило облправительство.
По состоянию на 3 июля, в Ивановской области зарегистрированы 4898 случаев заболевания COVID-19, за сутки поставлены 69 диагнозов. Из новых случаев: 34 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 34 человека. Один человек был выявлен при прохождении тестирования на COVID-19 перед госпитализацией в федеральный центр.
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За сутки в области выписаны 100 человек. Суммарно к настоящему моменту в регионе после коронавирусной инфекции выздоровели 3073 пациента. Как отмечают областные власти, за сутки в официальную статистику добавились три летальных случая.
"Всего на данный момент 48 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Все три новых случая относятся в группе риска – жители региона старше 65 лет, имеющие сопутствующие хронические заболевания: это пациент 71 года из Кинешмы, пациент 81 года из Иванова и пациент 72 лет из Шуи", - говорится в сообщении.
В стационаре сейчас находятся 678 пациентов, в том числе на койках с кислородом – 269 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 15 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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