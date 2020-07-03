Биография Жана Кастекса

В 1986 году окончил Институт политических исследований в Париже . Учился в Национальной школе управления.

Работал в Счетной палате, в 1999-2001 годах – в префектуре департамента Воклюз, в 2001-2005 годах возглавлял Счетную палату провинции Эльзас (упразднена).

В 2005-2006 годах был директором Управления госпитализации и организации помощи (DHOS) в министерстве здравоохранения и солидарности Франции.

В 2006-2008 годах руководил кабинетами Ксавье Бертрана, занимавшего пост министра здравоохранения, затем министра труда.

В 2008 году был избран мэром небольшого города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). Переизбирался в 2014 и 2020 годах.

В 2010-2015 годах был советником региона Лангедок-Руссильон (упразднен).

В ноябре 2010 года стал советником по социальным вопросам в канцелярии президента Франции Николя Саркози

В 2011-2012 годах занимал должность заместителя генерального секретаря Елисейского дворца.

С 2015 года – советник департамента Восточные Пиренеи.

В апреле 2019 года возглавил Национальное спортивное агентство.

В апреле 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил ему управлять процессом выхода страны из карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.

3 июля 2020 года Жан Кастекс назначен на должность премьер-министра Франции.