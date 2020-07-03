Биография Жана Кастекса

Жан Кастекс (Jean Castex) родился 25 июня 1965 года в городе Вик-Фезансаке (департамент Жер, Франция). Его дед Марк Кастекс был мэром Вика-Фезансака (1971-1989) и сенатором Жера (1980-1989).
В 1986 году окончил Институт политических исследований в Париже. Учился в Национальной школе управления.
Работал в Счетной палате, в 1999-2001 годах – в префектуре департамента Воклюз, в 2001-2005 годах возглавлял Счетную палату провинции Эльзас (упразднена).
В 2005-2006 годах был директором Управления госпитализации и организации помощи (DHOS) в министерстве здравоохранения и солидарности Франции.
В 2006-2008 годах руководил кабинетами Ксавье Бертрана, занимавшего пост министра здравоохранения, затем министра труда.
В 2008 году был избран мэром небольшого города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). Переизбирался в 2014 и 2020 годах.
В 2010-2015 годах был советником региона Лангедок-Руссильон (упразднен).
В ноябре 2010 года стал советником по социальным вопросам в канцелярии президента Франции Николя Саркози.
В 2011-2012 годах занимал должность заместителя генерального секретаря Елисейского дворца.
С 2015 года – советник департамента Восточные Пиренеи.
С 2015 года – советник департамента Восточные Пиренеи.
В апреле 2019 года возглавил Национальное спортивное агентство.
В апреле 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон поручил ему управлять процессом выхода страны из карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.
3 июля 2020 года Жан Кастекс назначен на должность премьер-министра Франции.
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