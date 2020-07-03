Адвокат Ефремова прокомментировал его желание помочь семье Захарова

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП. Архивное фото

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Желание Желание Михаила Ефремова помочь родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова не говорит о виновности артиста, заявил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев

Ранее Пашаев сообщил телеканалу " Москва 24 ", что Ефремов не считает себя виновником ДТП в центре столицы, в котором погиб Захаров.

"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", - сказал адвокат.

При этом собеседник агентства заметил, что "преждевременно раскрывать линию защиты".

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова , а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.