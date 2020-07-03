https://ria.ru/20200703/1573855507.html
Адвокат Ефремова прокомментировал его желание помочь семье Захарова
Желание Михаила Ефремова помочь родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова не говорит о виновности артиста, заявил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:29
2020-07-03T15:29
эльман пашаев
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дтп с участием михаила ефремова
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михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Желание Михаила Ефремова
помочь родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова не говорит о виновности артиста, заявил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев
.
Ранее Пашаев сообщил телеканалу "Москва 24
", что Ефремов не считает себя виновником ДТП в центре столицы, в котором погиб Захаров.
"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", - сказал адвокат.
При этом собеседник агентства заметил, что "преждевременно раскрывать линию защиты".
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова
, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский
сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
На прошлой неделе Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду. Однако в эфире "Эха Москвы" адвокат обмолвился, что актер готов детей Захарова "даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь".