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Адвокат Ефремова прокомментировал его желание помочь семье Захарова
Желание Михаила Ефремова помочь родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова не говорит о виновности артиста, заявил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:29
эльман пашаев
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александр добровинский
михаил ефремов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Адвокат Ефремова прокомментировал его желание помочь семье Захарова

15:29 03.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Желание Михаила Ефремова помочь родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова не говорит о виновности артиста, заявил РИА Новости его адвокат Эльман Пашаев.
Ранее Пашаев сообщил телеканалу "Москва 24", что Ефремов не считает себя виновником ДТП в центре столицы, в котором погиб Захаров.
"С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват", - сказал адвокат.
При этом собеседник агентства заметил, что "преждевременно раскрывать линию защиты".
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер от травм в больнице. По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
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Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
На прошлой неделе Пашаев заявил, что представители Ефремова больше не будут предлагать семье погибшего Сергея Захарова денежную компенсацию, ее размер теперь предстоит определить суду. Однако в эфире "Эха Москвы" адвокат обмолвился, что актер готов детей Захарова "даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь".
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