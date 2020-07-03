В SDF заявили о необходимости переговоров по децентрализации Сирии

ГЕНУЯ, 3 июл - РИА Новости. Дамаску и арабо-курдским отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) нужно провести переговоры о возможности децентрализации администрации в Сирии, так как они могут привести к интеграции SDF в сирийские вооруженные силы, заявил РИА Новости сопредседатель Сирийского демократического совета (SDC, политическое крыло SDF) Рияд Дарар.
"Решение заключается в децентрализованной администрации, и должны быть проведены переговоры в связи с тем, что "Сирийские демократические силы" – национальные силы, которые в будущем будут работать в составе сирийской армии после урегулирования ", - сказал он.
На прошлой неделе министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем выразил уверенность, что курды вернутся на сторону сирийских властей и восстанут против присутствующих на северо-востоке САР иностранных сил.
Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.