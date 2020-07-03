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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Москве наградили волонтеров голосования по Конституции
Участников движения "Волонтеры Конституции", работавших на общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны, наградили в Москве, передает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:24
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
мосгоризбирком
конституция рф
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353
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илья массух, мосгоризбирком, конституция рф, алексей венедиктов (журналист), москва, общество

В Москве наградили волонтеров голосования по Конституции

15:24 03.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкВолонтер в защитной маске на избирательном участке в Барнауле
Волонтер в защитной маске на избирательном участке в Барнауле
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Участников движения "Волонтеры Конституции", работавших на общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны, наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Награждение прошло на площадке штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице, волонтерам вручили грамоты и подарки. Первым волонтеров поблагодарил и поздравил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
"Если бы не ваша работа, Москва бы не получила такой результат чистый относительно других регионов. Благодаря вам мы меньше, чем другие, подвергались критике, потому что вы смотрели в четыре глаза, а то и в шесть. Благодаря вам мы выявили те нарушения, которые были, и даже Мосгоризбирком отменял итог голосования на целом участке , потому что вы смотрели, чтобы не было нарушений, конечно, мы сами бы этого не увидели... В массе своей вы предотвратили нарушения и даже преступления, это сделало Москву в глазах наблюдателей, в том числе международных, более чистым городом на этом голосовании",- сказал Венедиктов.
В свою очередь глава штаба Илья Массух отметил, что " Волонтеры Конституции" - это новый формат, которого раньше не было.
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"Волонтеры Конституции" - это новация, потому что никаких волонтеров в 1993 году не было и в 1977-м. Вы помогаете сделать изменения в эту Конституцию легитимными, подтвердить выбор избирателей",- сказал Массух.
Он ответил, что этот опыт хочется использовать и дальше.
" У нас без вас не было бы такого видеонаблюдения...мы получали сигналы от вас, и тот опыт, который вы дали, хочется использовать дальше. В Общественной палате у нас есть комиссия по гражданскому обществу и моя комиссия по умному городу, пожалуйста, направляйте свои рекомендации из практической области, мы все рассмотрим, и многие из рекомендаций будут учтены на следующих выборах",- сказал Массух.
В этом году на голосовании по Конституции было привлечено рекордное число волонтеров - более 21 тысячи.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухМосгоризбиркомКонституция РФАлексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
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