Суд отложил заседание по делу экс-главы РАО Федотова о мошенничестве

Начала процесса Федотов дожидается в СИЗО. Поскольку дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть без исследования доказательств и при полном признании вины, подсудимый гарантированно избежит самого строгого наказания.

Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за аферы с недвижимостью на 297 миллионов рублей. Уже в конце того же года суд досрочно выпустил его на свободу. Обвинение в мошенничестве Федотову было предъявлено 13 декабря 2018 года.