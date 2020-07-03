https://ria.ru/20200703/1573855333.html
Суд отложил заседание по делу экс-главы РАО Федотова о мошенничестве
Пресненский суд Москвы в пятницу отложил рассмотрение дела бывшего главы "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова, которого наряду с другими... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:22
2020-07-03T15:22
сергей федотов
российское авторское общество
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей федотов, российское авторское общество, москва, происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Пресненский суд Москвы
в пятницу отложил рассмотрение дела бывшего главы "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова
, которого наряду с другими фигурантами и его матерью обвиняют в мошенничестве, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Заседание отложено на 17 июля в 14.00 в связи с недоставкой обвиняемого", - сказала Кокая журналистам.
Начала процесса Федотов дожидается в СИЗО. Поскольку дело будет рассматриваться в особом порядке, то есть без исследования доказательств и при полном признании вины, подсудимый гарантированно избежит самого строгого наказания.
Фигурантами дела являются мать экс-главы РАО Вера Федотова, бывшая подчиненная Анжела Агейкина и экс-гендиректор "Сервисно-эксплуатационной компании", которая управляла имуществом РАО, Светлана Темешева.
Летом 2017 года Федотов уже был осужден — тогда он получил полтора года лишения свободы за аферы с недвижимостью на 297 миллионов рублей. Уже в конце того же года суд досрочно выпустил его на свободу. Обвинение в мошенничестве Федотову было предъявлено 13 декабря 2018 года.
"Российское авторское общество
" — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.