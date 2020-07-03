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Тверская область
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В Верхневолжье планируется трудоустроить на лето 3500 подростков
Власти Тверской области поддержат предпринимателей, которые на летние месяцы примут на работу подростков, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:20
тверская область
тверская область
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тверская область

В Верхневолжье планируется трудоустроить на лето 3500 подростков

15:20 03.07.2020
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© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери
© Fotolia / Yuli
ТВЕРЬ, 3 июл - РИА Новости. Власти Тверской области поддержат предпринимателей, которые на летние месяцы примут на работу подростков, сообщает пресс-служба областного правительства.
На эти цели в областном бюджете предусмотрены 16,6 миллиона рублей.
"Для работодателей, предоставляющих рабочие места, вводятся дополнительные меры поддержки за счет регионального бюджета. Порядок предоставления субсидий таким организациям принят на заседании президиума правительства Тверской области, которое 3 июля провел губернатор области Игорь Руденя", - отмечает пресс-служба.
По ее данным, в летний период этого года в области планируется трудоустроить не менее 3500 подростков.
"Необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях", - сказал глава региона на заедании президиума областного кабинета министров.
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В пресс-службе пояснили, что работодателям, которые возьмут на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечивается субсидия в размере 50% от затрат на заработную плату.
Компенсацию смогут получать как коммерческие, так и бюджетные организации.
Со стороны работодателя подросткам выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 130 рублей). Также предусмотрена материальная поддержка со стороны центра занятости – 1500 рублей. Для поиска работы подростки должны быть зарегистрированы в центре занятости.
Традиционно в Верхневолжье в летний период подростки трудятся на производствах, обеспечивают благоустройство и озеленение территорий, задействованы в сезонных сельскохозяйственных работах, приводят в порядок воинские захоронения, выполняют другие виды работ.
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Тверская областьТверская область
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