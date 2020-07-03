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Распространение нового коронавируса
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Испанское правительство выделит средства на поддержку компаний
Правительство Испании одобрило новый пакет экономической помощи бизнесу, пострадавшему от последствий карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, на 50... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:18
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, испания, экономика

Испанское правительство выделит средства на поддержку компаний

15:18 03.07.2020
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 3 июл – РИА Новости. Правительство Испании одобрило новый пакет экономической помощи бизнесу, пострадавшему от последствий карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, на 50 миллиардов евро.
"Целью нового пакета мер является усиление и ускорение восстановления, который уже начался в экономике после кризиса, вызванного COVID-19. Для этого будут приняты меры, направленные на привлечение инвестиций и укрепление платежеспособности компаний, что, в свою очередь, поддержит тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении правительства.
Среди одобренных мер - создание еще одной государственной кредитной линии на 40 миллиардов евро. В первую очередь кредиты будут выдаваться компаниям, чья деятельность основана на двух принципах - устойчивости окружающей среды и диджитализации, говорится в документе. Ранее правительство уже открыло кредитную линию на 100 миллиардов евро с целью удовлетворения потребности в ликвидности.
Еще 10 миллиардов евро пойдут в новый Фонд поддержки платежеспособности стратегических компаний. Цель - оказание временной поддержки компаниям, пострадавшим в результате кризиса, для обеспечения их платежеспособности.
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Кроме того, правительство окончательно утвердило план оказания помощи гражданам на обновление их автомобилей - помощь будет оказываться в размере от 300 до 4 тысяч евро при покупке нового более экологически чистого транспортного средства. На эти цели будет выделено 250 миллионов евро, а доходы во всей производственной цепочке составят 1,1 миллиарда евро, что также позволит сохранить 7,4 тысячи рабочих мест. Ранее правительство презентовало план поддержки сектора автомобилестроения на общую сумму в 3,75 миллиарда евро.
Кроме того, в пятницу был утвержден пакет мер, направленный на поддержку туристического сектора. В частности, вводится мораторий на оплату ипотеки туристического жилья на 12 месяцев, 216 миллионов выделяются на диджиталицию и инновацию сектора (предполагается, что будет выдано 1100 кредитов, в среднем - по 200 тысяч евро), а также принят проект поддержки туристических направлений, расположенных в сельской местности и внутренней части страны (на первом этапе - на 23 миллиона евро).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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