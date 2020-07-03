https://ria.ru/20200703/1573854883.html
Суд избрал меру пресечения исламистам, задержанным в Карачаево-Черкесии
Суд в Карачаево-Черкесии заключил под стражу и домашний арест четырех задержанных в регионе членов религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:17
2020-07-03T15:17
карачаево-черкесская республика (кчр)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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карачаево-черкесская республика (кчр), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
ПЯТИГОРСК, 3 июл - РИА Новости.
Суд в Карачаево-Черкесии
заключил под стражу и домашний арест четырех задержанных в регионе членов религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили РИА Новости в Черкесском городском суде.
Ранее в пятницу ФСБ
сообщила о задержании пятерых членов "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. По данным следствия, "такфириты" вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства - халифата.
В суде отметили, что ходатайства об избрании меры пресечения поступили в отношении четырех из пяти задержанных.
"Была избрана мера пресечения в отношении четырех человек. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 29 августа включительно, в отношении еще двоих в виде домашнего ареста также по 29 августа. Им предъявлено обвинение, в отношении троих по части 2 статьи 282.2 УК РФ, в отношении одного по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", - отметили в суде.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, у задержанных изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.
*Запрещенная в России экстремистская организация