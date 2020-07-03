Суд избрал меру пресечения исламистам, задержанным в Карачаево-Черкесии

"Была избрана мера пресечения в отношении четырех человек. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 29 августа включительно, в отношении еще двоих в виде домашнего ареста также по 29 августа. Им предъявлено обвинение, в отношении троих по части 2 статьи 282.2 УК РФ, в отношении одного по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации", - отметили в суде.