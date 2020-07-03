Просьбу защиты по делу MH17 о запросе спутниковых данных НАТО отклонили

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Суд в Нидерландах отклонил просьбу защиты по делу о крушении рейса MH17 о повторном запросе спутниковых данных у НАТО.
В начале недели голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк сообщил, что НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковые данные с места крушения боинга, но это не значит, что у альянса их нет. Поэтому защита попросила суд поручить следственному судье выяснить, есть ли у НАТО записи АВАКС (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) зоны Восточной Украины от 17 июля 2014 года.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс напомнил, что Совет Нидерландов по безопасности и прокуратура делали соответствующий запрос.
"Ответ свидетельствует о том, что самолеты системы АВАКС не зафиксировали никаких данных с места крушения рейса MH17. Мы делаем вывод о том, что у НАТО нет таких данных", — заявил он на сегодняшнем заседании.
Судья изучит вопрос об условиях повторного запроса данных спутников США по крушению рейса MH17, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.
Также суд отклонил запрос защиты о допросе свидетеля, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, из-за "спекулятивного характера".
Крушение MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Расследование вела совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
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При этом, как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, следствие проигнорировало переданные Москвой данные российских радаров, а также документацию о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Хотя в первый день суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Как отмечал Владимир Путин, Москва не сможет признать результаты расследования, в котором не принимает полноценного участия.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта.