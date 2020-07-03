Просьбу защиты по делу MH17 о запросе спутниковых данных НАТО отклонили

В начале недели голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк сообщил, что НАТО не предоставила Службе военной разведки Нидерландов спутниковые данные с места крушения боинга, но это не значит, что у альянса их нет. Поэтому защита попросила суд поручить следственному судье выяснить, есть ли у НАТО записи АВАКС (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) зоны Восточной Украины от 17 июля 2014 года.