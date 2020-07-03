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В Молдавии задержали главу IT-отдела офиса Демпартии
Сотрудники прокуратуры Молдавии задержали главу IT-отдела офиса Демпартии по подозрению в причастности к делу олигарха Владимира Плахотнюка, сообщила... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:15
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владимир плахотнюк, игорь додон, молдавия, сша, в мире

В Молдавии задержали главу IT-отдела офиса Демпартии

15:15 03.07.2020
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПолиция патрулирует улицы Кишинева
Полиция патрулирует улицы Кишинева
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Полиция патрулирует улицы Кишинева
КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Молдавии задержали главу IT-отдела офиса Демпартии по подозрению в причастности к делу олигарха Владимира Плахотнюка, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Мария Виеру сообщила в четверг, что сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски в бывшем офисе Демократической партии в рамках расследования дела о выводе миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году.
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"В результате проведенных обысков был задержан начальник IT-отдела офиса Демократической партии, его подозревают в активном участии в деятельности ОПГ под руководством бывшего лидера Демпартии. Также были изъяты документы и компьютеры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.
В прокуратуре отметили, что суд Кишинева и Апелляционная палата столицы Молдавии ранее отказались давать разрешение на проведение обысков в бывшем здании Демпартии. Однако информация о том, что из офиса политформирования вывозят имущество, которое имеет непосредственное отношение к расследованию, дала правоохранителям право вмешаться.
"Деятельность организованной преступной группировки под руководством Владимира Плахотнюка и банковская кража – это части одного из самых сложных дел, которые когда-либо расследовала прокуратура, а также оно одно из самых важных для всего общества с финансовой точки зрения", - отметили в прокуратуре, выразив надежду, что госструктуры, в том числе и суды, не будут мешать расследованию.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщил, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Плахотнюк покинул страну в начале июня прошлого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 года отказался от мандата депутата. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в конце февраля этого года о том, что Плахотнюк находится в США. При этом США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список. В мае суд Кишинева выдал ордер на заочный арест Плахотнюка на 30 дней.
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Прокуратура Молдавии передаст США материалы по делу Плахотнюка
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