В Молдавии задержали главу IT-отдела офиса Демпартии

КИШИНЕВ, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Сотрудники прокуратуры Молдавии задержали главу IT-отдела офиса Демпартии по подозрению в причастности к делу олигарха Владимира Плахотнюка , сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдавии Мария Виеру сообщила в четверг, что сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски в бывшем офисе Демократической партии в рамках расследования дела о выводе миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году.

"В результате проведенных обысков был задержан начальник IT-отдела офиса Демократической партии, его подозревают в активном участии в деятельности ОПГ под руководством бывшего лидера Демпартии. Также были изъяты документы и компьютеры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.

В прокуратуре отметили, что суд Кишинева и Апелляционная палата столицы Молдавии ранее отказались давать разрешение на проведение обысков в бывшем здании Демпартии. Однако информация о том, что из офиса политформирования вывозят имущество, которое имеет непосредственное отношение к расследованию, дала правоохранителям право вмешаться.

"Деятельность организованной преступной группировки под руководством Владимира Плахотнюка и банковская кража – это части одного из самых сложных дел, которые когда-либо расследовала прокуратура, а также оно одно из самых важных для всего общества с финансовой точки зрения", - отметили в прокуратуре, выразив надежду, что госструктуры, в том числе и суды, не будут мешать расследованию.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщил, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.