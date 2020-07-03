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На Ставрополье неизвестный застрелил главу фермерского хозяйства
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту убийства главы крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:15
следственный комитет россии (ск рф)
новоалександровск
ставропольский край
происшествия
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РИА Новости
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353
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следственный комитет россии (ск рф), новоалександровск, ставропольский край, происшествия

На Ставрополье неизвестный застрелил главу фермерского хозяйства

15:15 03.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ПЯТИГОРСК, 3 июл - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту убийства главы крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает следственное управление СК по региону.
"Вечером 1 июля текущего года в городе Новоалександровске неизвестный дважды выстрелил из огнестрельного оружия в главу крестьянско-фермерского хозяйства в момент, когда потерпевший закрывал ворота своего домовладения. От полученных ранений мужчина в тот же вечер скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту Новоалександровский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
"Сейчас следователь СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, совершившего преступление. Руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов направил в Новоалександровск следователей-криминалистов аппарата ведомства для оказания практической и методической помощи местным коллегам", - добавили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)НовоалександровскСтавропольский крайПроисшествия
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