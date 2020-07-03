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Ученые установили температурную аномалию в пещере "Таврида"
Температурная аномалия установлена в крымской пещере "Таврида", причины которой еще предстоит выяснить, сообщил руководитель проекта Крымского федерального... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:14
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открытия - риа наука, белогорский район, республика крым

Ученые установили температурную аномалию в пещере "Таврида"

15:14 03.07.2020
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© Фото : пресс-служба КФУУченые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
© Фото : пресс-служба КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Температурная аномалия установлена в крымской пещере "Таврида", причины которой еще предстоит выяснить, сообщил руководитель проекта Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.
"Температура в пещере в среднем 13,5 градуса. Обычно в пещерах такая температура, как среднегодовая на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе примерно 10,5 градуса. В пещере она выше. Чем это объясняется, мы пока не знаем. Можно предполагать, что идет поток глубинного тепла, может быть, замедлен обмен воздуха, поэтому накапливается тепло. Пока об этом сложно говорить, но аномалия есть", - сказал Самохин журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Кроме того, по его словам, также предстоит выяснить, откуда в пещере взялся углекислый газ, концентрация которого при вскрытии превышала норму в 100 раз.
"Сейчас вошло почти в норму, но остался вопрос, откуда брался углекислый газ: он долго накапливался или происходит поток углекислых газов. Интересно происхождение этих газов", - подчеркнул Самохин.
Карстовая полость - пещера длиной около 2 километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
Вчера, 14:46РИА Наука
Палеонтолог рассказал о крымской пещере "Таврида"
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