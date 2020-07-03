Ученые установили температурную аномалию в пещере "Таврида"

"Температура в пещере в среднем 13,5 градуса. Обычно в пещерах такая температура, как среднегодовая на поверхности. Среднегодовая температура в этом районе примерно 10,5 градуса. В пещере она выше. Чем это объясняется, мы пока не знаем. Можно предполагать, что идет поток глубинного тепла, может быть, замедлен обмен воздуха, поэтому накапливается тепло. Пока об этом сложно говорить, но аномалия есть", - сказал Самохин журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".