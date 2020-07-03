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Решение по делу оставившей ребенка в лесу в Москве матери вынесут 6 июля
Бабушкинский суд Москвы 6 июля вынесет решение по делу матери ребенка, оставленного ею в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, передает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:14
сергей куликов
игорь комиссаров
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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сергей куликов, игорь комиссаров, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Решение по делу оставившей ребенка в лесу в Москве матери вынесут 6 июля

15:14 03.07.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы 6 июля вынесет решение по делу матери ребенка, оставленного ею в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату до 6 июля, 12.00", - заявил судья.
Статуя Фемиды в суде
Вчера, 15:00
Прокурор хочет направить на лечение мать, бросившую сына в лесу в Москве
Сегодня в ходе прений сторон прокурор по делу попросила суд применить к женщине меры принудительного характера в виде направления на принудительное лечение в психиатрический стационар. До этого экспертиза признала подсудимую страдающей от параноидной шизофрении и нуждающейся в лечении. При ином раскладе ей мог бы грозить серьезный срок.
"Я очень сильно раскаиваюсь, я ничего не замышляла против своего ребенка, не желала ему зла. Я очень горячо его люблю, за это время очень по нему соскучилась. Ваша честь, по возможности, прошу назначить мне стационарное лечение в городском учреждении столицы (чтобы быть ближе к сыну – ред.)", - заявила Куликова в последнем слове.
Утром 18 февраля 2019 года автомобилист на обочине МКАД, как следует из его показаний, увидел "движущийся мешок с ножками". У плетеного мешка были вырезаны небольшие отверстия для глаз, он был плотно привязан скотчем к маленькому мальчику. Следствие установило, что ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" накануне вечером оставила мать, всю ночь он провел в лесу при отрицательной температуре воздуха, от скотча ему удалось частично освободиться самостоятельно. Вскоре правоохранители вышли на 34-летнюю Надежду Куликову. Женщина заявила, что ребенок убежал от нее и не вернулся, однако за помощью она ни к кому не обратилась. Позже в автомобиле Куликовой нашли три рулона скотча.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
17 октября 2019, 20:53
В Белгороде предъявили обвинение матери, бросившей ребенка у мусорного бака
Через несколько дней суд арестовал женщину, ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей вкупе с жестоким обращением с несовершеннолетним. Старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров констатировал, что "мать оставила ребенка помирать".
Шестилетний мальчик некоторое время провел в больнице, позже его направили в Центр содействия семейному воспитанию, где он находится и сейчас. В сентябре 2019 года ребенок пошел в первый класс, нередко его навещает бабушка - она хотела взять внука под опеку, однако в интересах следствия и здоровья ребенка его решили пока оставить в центре.
Куликова же по итогам комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы была признана нуждающейся в принудительном лечении. Исследованием установлено, что в момент совершения инкриминируемых деяний она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
В ходе одного из судебных заседаний стало известно, что женщина часто наказывала сына за плохое, провокационное и навязчивое поведение, могла запереть его на балконе, оттаскать за ухо или побить ремнем. При этом еще до инцидента она вместе с ребенком посещала специалистов, которым жаловалась на его непослушание, считала его страдающим расстройством поведения. Опрошенные врачи и психологи заявляли, что предлагали Куликовой пройти обучение методам обращения с детьми, но она отказывалась.
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24 октября 2018, 16:54
В Подмосковье задержали женщину, бросившую своего ребенка у подъезда
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Сергей КуликовИгорь КомиссаровСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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