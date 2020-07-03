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Религия и мировоззрение
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Епархия изучит данные о судимости лишенного сана схиигумена Сергия
Екатеринбургская епархия изучает данные о судимости за убийство схиигумена Сергия (Николая Романова), который ранее проклял всех закрывающих храмы в период... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:13
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, общество

Епархия изучит данные о судимости лишенного сана схиигумена Сергия

15:13 03.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Екатеринбургская епархия изучает данные о судимости за убийство схиигумена Сергия (Николая Романова), который ранее проклял всех закрывающих храмы в период пандемии, был запрещен в священнослужении, а затем лишен сана, заявил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло.
Ранее местные СМИ заявляли, что в 1985 году Николай Романов был осужден на четыре года за хищение государственного имущества и аварию, приведшую к гибели человека, а также за убийство при разбое с отягчающими обстоятельствами. Согласно информации СМИ, по совокупности Романов был приговорен к 13 годам колонии и отбывал наказание до 1997 года. Сам Романов в своем видеообращении, которое выложено на YouTube, признался, что получил сан священника, несмотря на совершенное им преступление.
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"Этот вопрос сейчас исследуется. Такие данные у нас имеются, но они требуют более длительного времени и требуют подтверждения", – сказал Миняйло.
Он отметил, что решение о лишении отца Сергия сана было принято "без учета каких-то событий значительной давности". "То, что произошло за последнее время, и та серия выступлений, в которых отец Сергий пренебрег своей присягой, когда священник выступает как проповедник евангелия, а не как политический деятель, и то поведение, которое он показал, не послушавшись церковную власть, этого вполне было достаточно для принятия сегодняшнего решения", - подчеркнул протоиерей.
В пятницу епархиальный суд признал схиигумена виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, лишив его сана. Теперь решение должен утвердить патриарх, после чего оно вступит в силу.
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Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении. Из-за скандальных публичных высказываний на отца Сергия также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеОбщество
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