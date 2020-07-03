Епархия изучит данные о судимости лишенного сана схиигумена Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Екатеринбургская епархия изучает данные о судимости за убийство Екатеринбургская епархия изучает данные о судимости за убийство схиигумена Сергия (Николая Романова) , который ранее проклял всех закрывающих храмы в период пандемии, был запрещен в священнослужении, а затем лишен сана, заявил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло.

Ранее местные СМИ заявляли, что в 1985 году Николай Романов был осужден на четыре года за хищение государственного имущества и аварию, приведшую к гибели человека, а также за убийство при разбое с отягчающими обстоятельствами. Согласно информации СМИ, по совокупности Романов был приговорен к 13 годам колонии и отбывал наказание до 1997 года. Сам Романов в своем видеообращении, которое выложено на YouTube, признался, что получил сан священника, несмотря на совершенное им преступление.

"Этот вопрос сейчас исследуется. Такие данные у нас имеются, но они требуют более длительного времени и требуют подтверждения", – сказал Миняйло.

Он отметил, что решение о лишении отца Сергия сана было принято "без учета каких-то событий значительной давности". "То, что произошло за последнее время, и та серия выступлений, в которых отец Сергий пренебрег своей присягой, когда священник выступает как проповедник евангелия, а не как политический деятель, и то поведение, которое он показал, не послушавшись церковную власть, этого вполне было достаточно для принятия сегодняшнего решения", - подчеркнул протоиерей.

В пятницу епархиальный суд признал схиигумена виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов, лишив его сана. Теперь решение должен утвердить патриарх, после чего оно вступит в силу.