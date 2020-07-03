Деньги, которые выплатят фигуранты дела "Седьмой студии", вернут в бюджет

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Деньги, которые должен выплатить режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" по приговору суда, будут возвращены доход в федерального бюджета, заявила РИА Новости пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева.
Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил за хищение при реализации проекта "Платформа" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского и Юрия Итина к условным срокам, штрафам на общую сумму 1,3 миллиона рублей и взыскал с них почти 129 миллионов рублей ущерба, который, по мнению следствия и суда, был нанесен Минкультуры. Приговор в законную силу пока не вступил.
"В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, штрафы, санкции, возмещение ущерба относятся к неналоговым доходам бюджета. Деньги будут возвращены в доход федерального бюджета после вступления в силу решения суда", - сказала Усачева.
Ранее Серебренников заявил в интервью изданию Hollywood Reporter, что не может покинуть Россию, пока не выплатит "большую сумму денег министерству культуры", которой у режиссера "определенно нет".
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