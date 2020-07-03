Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573854282.html
Росприроднадзор направил "Норникелю" результаты проверки по итогам ЧП
Росприроднадзор направил "Норильскому никелю" акт с результатами проверки в Норильске в связи с ЧП с разливом нефтепродуктов, подсчет ущерба будет представлен... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:09
разлив дизельного топлива в норильске
амирхан амирханов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
https://ria.ru/20200703/1573835425.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_0:0:1398:786_1400x0_80_0_0_d083b14980596f3ffe9bf9ac0e4a4100.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_159:0:1303:858_1400x0_80_0_0_09d9d6e04d34f09ff39bba1c144ee560.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997755_302:0:1160:858_1400x0_80_0_0_edd843ac4369f58e8581c47930f79e8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, амирхан амирханов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Росприроднадзор направил "Норникелю" результаты проверки по итогам ЧП

15:09 03.07.2020
252
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росприроднадзор направил "Норильскому никелю" акт с результатами проверки в Норильске в связи с ЧП с разливом нефтепродуктов, подсчет ущерба будет представлен позже, сообщил замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов.
"Сегодня акт проверки представлен компании. Расчет вреда завершаем, он будет доложен позже", - сказал Амирханов в пятницу в Москве на встрече с представителями иностранных компаний по вопросу ликвидации вреда, причиненного природе в результате норильского ЧП.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Вчера, 11:17
В устье реки у Норильска вторые сутки нет превышения ПДК нефтепродуктов
100000
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеАмирхан АмирхановФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Деньги, которые выплатят фигуранты дела "Седьмой студии", вернут в бюджет
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
Ученые установили температурную аномалию в пещере "Таврида"
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске
Немецкие следователи рассказали о работе с СК по преступлениям нацистов
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархия изучит данные о судимости лишенного сана схиигумена Сергия
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
В Совфеде ответили на критику США в адрес "Буревестника" и "Посейдона"
Молоток в зале судебных заседаний
Суд избрал меру пресечения исламистам, задержанным в Карачаево-Черкесии
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье неизвестный застрелил главу фермерского хозяйства
Киев
На Украине упростили поступление в вузы для абитуриентов из Крыма
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
В устье реки у Норильска вторые сутки нет превышения ПДК нефтепродуктов
Дверь зала судебных заседаний
Решение по делу оставившей ребенка в лесу в Москве матери вынесут 6 июля
Автомобиль скорой помощи на Украине
Во Львовской области в ДТП пострадали одиннадцать человек
Мемориальный комплекс Концлагерь Красный в Крыму
Адвокат прокомментировал расследование СК фашистских преступлений
Володарский мост в Санкт-Петербурге
В Петербурге за день два человека прыгнули в воду с мостов
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал его желание помочь семье Захарова
Здание правительства Украины в Киеве
Источник: Киев не привез в Берлин проект измененной конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния