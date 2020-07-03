https://ria.ru/20200703/1573854282.html
Росприроднадзор направил "Норникелю" результаты проверки по итогам ЧП
Росприроднадзор направил "Норильскому никелю" акт с результатами проверки в Норильске в связи с ЧП с разливом нефтепродуктов, подсчет ущерба будет представлен... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:09
2020-07-03T15:09
разлив дизельного топлива в норильске
амирхан амирханов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
норильск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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разлив дизельного топлива в норильске, амирхан амирханов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия