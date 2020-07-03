Росприроднадзор направил "Норникелю" результаты проверки по итогам ЧП

"Сегодня акт проверки представлен компании. Расчет вреда завершаем, он будет доложен позже", - сказал Амирханов в пятницу в Москве на встрече с представителями иностранных компаний по вопросу ликвидации вреда, причиненного природе в результате норильского ЧП.