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Во Львовской области в ДТП пострадали одиннадцать человек
Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись во Львовской области, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:07
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львовская область, украина, в мире

Во Львовской области в ДТП пострадали одиннадцать человек

15:07 03.07.2020
110
© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись во Львовской области, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, авария произошла в пятницу утром.
"Столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Audi. Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. За медицинской помощью обратились 11 человек - водитель и двое пассажирок Audi, а также восемь пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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