Во Львовской области в ДТП пострадали одиннадцать человек

По данным полиции, авария произошла в пятницу утром.

"Столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Audi. Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. За медицинской помощью обратились 11 человек - водитель и двое пассажирок Audi, а также восемь пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.