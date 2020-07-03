https://ria.ru/20200703/1573854209.html
Во Львовской области в ДТП пострадали одиннадцать человек
Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись во Львовской области, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:07
2020-07-03T15:07
львовская область
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https://ria.ru/20200703/1573850779.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львовская область, украина, в мире