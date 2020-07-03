В Германии прошли протесты против закона об отказе от угля в энергетике

Депутаты в пятницу проголосовали сразу по двум законопроектам, один направлен на структурную поддержку регионов, в которых угольная энергетика является основным источником энергии. Второй законопроект был основным - Закон о прекращении использования ископаемого угля (Kohleausstieggesetz). По результатам голосования законопроекты поддержали большинство депутатов. Активисты считают, что закон не должен был приниматься в таком виде и требуют полного отказа от угля к 2030 году.