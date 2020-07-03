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В Германии прошли протесты против закона об отказе от угля в энергетике
Активисты климатического движения Fridays for Future провели протесты по всей Германии против принятого бундестагом закона, предусматривающего прекращение... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости - экология, германия, в мире

В Германии прошли протесты против закона об отказе от угля в энергетике

15:06 03.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолиция во время акции протеста
Полиция во время акции протеста
© РИА Новости / Стрингер
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Полиция во время акции протеста. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Активисты климатического движения Fridays for Future провели протесты по всей Германии против принятого бундестагом закона, предусматривающего прекращение использования ископаемого угля в энергетике к 2038 году, говорится в пресс-релизе движения, поступившем в РИА Новости.
Депутаты в пятницу проголосовали сразу по двум законопроектам, один направлен на структурную поддержку регионов, в которых угольная энергетика является основным источником энергии. Второй законопроект был основным - Закон о прекращении использования ископаемого угля (Kohleausstieggesetz). По результатам голосования законопроекты поддержали большинство депутатов. Активисты считают, что закон не должен был приниматься в таком виде и требуют полного отказа от угля к 2030 году.
Протесты прошли более чем в 50 городах по всей Германии. В Дрездене, Берлине, Гамбурге и Констанце школьники и студенты собирались на велосипедные демонстрации или сидячие забастовки в количестве не более 1 тысячи человек, соблюдая ограничения, введенные из-за коронавируса.
"Отказ от угля к 2038 году - это экономическая и экологическая катастрофа, это говорят даже советники правительства. Приятием этого закона федеральное правительство показывает, что лоббистские интересы задают тон в Берлине", - заявил представитель движения Fridays for Future в Берлине.
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