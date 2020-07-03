На Москву за сутки может выпасть около половины от месячной нормы осадков

Также синоптики отмечают, что вместе с дождем на столицу может обрушиться град. Расчеты показывают, что наибольшее количество осадков достанется западной половине столицы.

Однако, несмотря на надвигающийся ливень, рекордных значений по количеству осадков не ожидается.

"Третьего июля они составляют 50,2 миллиметров и принадлежат 1982 году, а 4 июля самый дождливый день был в далеком 1927 году, когда за сутки выпало 56,7 миллиметров осадков", - отмечается в сообщении.