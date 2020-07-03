На Москву за сутки может выпасть около половины от месячной нормы осадков

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зона с ливнями и грозами, сформировавшаяся в Белоруссии, приблизится к Москве после 18.00, на столицу выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщается на сайте "Метеоновости" столичного Метеобюро.
"Над Беларусью обострились атмосферные фронты, в результате сформировалась зона с ливнями и грозами. Эта зона неблагоприятной погоды со скоростью 40-50 километров в час движется на столичную область. После 18 часов с ливнями и грозами она приблизится к Московской области, и будет определять погоду в ближайшие сутки. В Москве наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи, за процесс может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. В июле она составляет 94 миллиметра", - говорится в сообщении.
Также синоптики отмечают, что вместе с дождем на столицу может обрушиться град. Расчеты показывают, что наибольшее количество осадков достанется западной половине столицы.
Однако, несмотря на надвигающийся ливень, рекордных значений по количеству осадков не ожидается.
"Третьего июля они составляют 50,2 миллиметров и принадлежат 1982 году, а 4 июля самый дождливый день был в далеком 1927 году, когда за сутки выпало 56,7 миллиметров осадков", - отмечается в сообщении.
5 июня, 08:11В Москве побит полувековой рекорд по осадкам