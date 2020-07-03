Лавров оценил ситуацию в Сирии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва приветствует намерение палаты представителей Ливии, базирующейся на востоке страны, восстановить своё представительство в Дамаске, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствовали бы и активную роль арабских государств в содействии и сирийскому урегулированию. Мы активно поддерживаем все действия, которые будут способствовать прекращению попыток наших западных коллег изолировать Сирию, и выступаем за то, чтобы Сирия вернулась в арабскую семью", - сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
"Знаю, что сейчас обсуждается этот вопрос в Лиге арабских государств, рассчитываю, что он будет решён на основе справедливости и учета интересов всего арабского и исламского мира", - подчеркнул Лавров.
"Этому способствовало бы восстановление присутствия арабских государств в Дамаске. Этот процесс уже начался, знаю, что и вы планируете совершить шаги в этом направлении. Мы это приветствуем", - добавил министр.