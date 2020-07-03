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Война в Сирии
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Лавров оценил ситуацию в Сирии
Москва приветствует намерение палаты представителей Ливии, базирующейся на востоке страны, восстановить своё представительство в Дамаске, сказал глава МИД РФ... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:33
война в сирии
война в сирии
акиля салех
сергей лавров
москва
ливия
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в мире
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353
60
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война в сирии, акиля салех, сергей лавров, москва, ливия, сирия, в мире

Лавров оценил ситуацию в Сирии

15:03 03.07.2020 (обновлено: 15:33 03.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва приветствует намерение палаты представителей Ливии, базирующейся на востоке страны, восстановить своё представительство в Дамаске, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствовали бы и активную роль арабских государств в содействии и сирийскому урегулированию. Мы активно поддерживаем все действия, которые будут способствовать прекращению попыток наших западных коллег изолировать Сирию, и выступаем за то, чтобы Сирия вернулась в арабскую семью", - сказал Лавров на встрече со спикером правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акилой Салехом.
"Знаю, что сейчас обсуждается этот вопрос в Лиге арабских государств, рассчитываю, что он будет решён на основе справедливости и учета интересов всего арабского и исламского мира", - подчеркнул Лавров.
Министр отметил, что на днях прошла видеоконференция президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии, на которой было подтверждено, что сирийскую проблему можно решить исключительно через поощрение диалога между самими сирийцами.
"Этому способствовало бы восстановление присутствия арабских государств в Дамаске. Этот процесс уже начался, знаю, что и вы планируете совершить шаги в этом направлении. Мы это приветствуем", - добавил министр.
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Война в СирииВойна в СирииАкиля СалехСергей ЛавровМоскваЛивияСирияВ мире
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