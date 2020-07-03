Немецкие следователи рассказали о работе с СК по преступлениям нацистов

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. В центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге взаимодействуют со Следственным комитетом РФ в рамках механизма юридической помощи по делам, которые касаются текущих расследований, заявили РИА Новости в ведомстве.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказал о том, что запросы по преступлениям нацизма были направлены в Германию, Канаду и другие страны, часть документов от них получена и изучается в ходе расследования соответствующих уголовных дел. Взаимодействие с зарубежными коллегами организовано в рамках существующих механизмов правовой помощи, уточнил Бастрыкин.
"Мы проводим взаимные операции (с СК РФ – ред.) по оказанию юридической помощи. Обычно юридическая помощь оказывается по текущим делам. Так происходит и в этом случае", - заявил представитель центрального управления в Людвигсбурге.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
Ранее агентство РИА Новости обратилось с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске. В итоге при помощи сотрудников центрального управления в Людвигсбурге удалось получить дополнительную информацию и установить личности двух из 19 карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.