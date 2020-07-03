Немецкие следователи рассказали о работе с СК по преступлениям нацистов

БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. В центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге взаимодействуют со Следственным комитетом РФ в рамках механизма юридической помощи по делам, которые касаются текущих расследований, заявили РИА Новости в ведомстве.

"Мы проводим взаимные операции (с СК РФ – ред.) по оказанию юридической помощи. Обычно юридическая помощь оказывается по текущим делам. Так происходит и в этом случае", - заявил представитель центрального управления в Людвигсбурге.