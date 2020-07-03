Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573853635.html
Прокурор хочет направить на лечение мать, бросившую сына в лесу в Москве
Прокурор в ходе прений сторон попросила суд направить на принудительное лечение в психиатрический стационар мать ребенка, оставленного в лесном массиве парка... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:00
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
https://ria.ru/20200703/1573830680.html
https://ria.ru/20200611/1572804918.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_eb44e811fd69a30989f870b62db5b81a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_803:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_7a37781efd5c721abea1f6b6069ae35d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Прокурор хочет направить на лечение мать, бросившую сына в лесу в Москве

15:00 03.07.2020
5183
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон попросила суд направить на принудительное лечение в психиатрический стационар мать ребенка, оставленного в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
"Прошу освободить Куликову от уголовной ответственности в связи с совершением в состоянии невменяемости запрещенных уголовным законом деяний, …применить к Куликовой меры принудительного характера в виде направления на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в стационар", - заявила прокурор.
Она уточнила, что Куликова страдает от параноидной шизофрении. До этого экспертиза признала подсудимую нуждающейся в лечении. При ином раскладе ей мог бы грозить серьезный срок.
Сама женщина в прениях сторон выступать отказалась.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 10:08
В Туве возбудили дело об убийстве после пропажи четырехлетнего ребенка
Утром 18 февраля 2019 года автомобилист на обочине МКАД, как следует из его показаний, увидел "движущийся мешок с ножками". У плетеного мешка были вырезаны небольшие отверстия для глаз, он был плотно привязан скотчем к маленькому мальчику. Следствие установило, что ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" накануне вечером оставила мать, всю ночь он провел в лесу при отрицательной температуре воздуха, от скотча ему удалось частично освободиться самостоятельно. Вскоре правоохранители вышли на 34-летнюю Надежду Куликову. Женщина заявила, что ребенок убежал от нее и не вернулся, однако за помощью она ни к кому не обратилась. Позже в автомобиле Куликовой нашли три рулона скотча.
Через несколько дней суд арестовал женщину, ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей вкупе с жестоким обращением с несовершеннолетним. Старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров констатировал, что "мать оставила ребенка помирать".
Машина скорой помощи
11 июня, 13:44
Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа
Шестилетний мальчик некоторое время провел в больнице, позже его направили в Центр содействия семейному воспитанию, где он находится и сейчас. В сентябре 2019 года ребенок пошел в первый класс, нередко его навещает бабушка - она хотела взять внука под опеку, однако в интересах следствия и здоровья ребенка его решили пока оставить в центре.
Куликова же по итогам комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы была признана нуждающейся в принудительном лечении. Исследованием установлено, что в момент совершения инкриминируемых деяний она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
В ходе одного из судебных заседаний стало известно, что женщина часто наказывала сына за плохое, провокационное и навязчивое поведение, могла запереть его на балконе, оттаскать за ухо или побить ремнем. При этом еще до инцидента она вместе с ребенком посещала специалистов, которым жаловалась на его непослушание, считала его страдающим расстройством поведения. Опрошенные врачи и психологи заявляли, что предлагали Куликовой пройти обучение методам обращения с детьми, но она отказывалась.
601535
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой помощи
В России пять регионов находятся на третьем этапе снятия ограничений
Президент РФ Владимир Путин
Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин
Девушки прыгают с моста в пруд в Эдгартауне, штат Массачусетс
Лучшие фото недели: "Алые паруса", самое красивое поле и невозмутимый кот
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
На Москву и Подмосковье надвигаются сильный ливень, град и ветер
Машина скорой помощи
В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
Журналистка Светлана Прокопьева
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
Актер Михаил Ефремов
Эксперт оценил последствия отказа Ефремова признать вину в ДТП
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Воробьев поручил привести экстренные службы в режим повышенной готовности
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Здание российского посольства в Латвии
Посольство в Риге прокомментировало запрет на вещание RT в Латвии
Мясо и овощи на гриле
Вместо шашлыка. Что готовят на мангале жители разных стран
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния