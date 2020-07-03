Спикер парламента Ливии обвинил главу ПНС в нарушении соглашений

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер правящей на востоке Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех заявил, что правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем нарушает Схиратское соглашение, по которому полномочия ПНС были ограничены одним годом с возможным продлением еще на год, но "сроки уже давно истекли".

"Международное сообщество признает легитимным орган, который не является выбранным, который нарушает политическое соглашение, заключенное в Схирате в 2015 году. В результате соглашения был сформирован президентский совет и правительство национального согласия, которые не смогли отвечать тем требованиям, которые были изначально заложены", - сказал Салех на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он подчеркнул, "эти полномочия и сроки уже давно истекли".

"Кроме того, ПНС не только не получило поддержку от палаты депутатов, но дважды было отвергнуто и не принимало конституционной присяги. Как такое правительство может быть легитимным?" - добавил Салех.

Он также обвинил Сарраджа в том, что он единолично принимает решения, что также противоречит Схиратскому соглашению.

"Например, он подписал соглашение с Турцией в нарушение политического соглашения. И без подтверждения со стороны палаты депутатов", - подчеркнул спикер парламента.

В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж подписали вызвавшие осуждение ряда стран региона меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.