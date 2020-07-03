Спикер парламента Ливии обвинил главу ПНС в нарушении соглашений

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех заявил, что правительство национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем нарушает Схиратское соглашение, по которому полномочия ПНС были ограничены одним годом с возможным продлением еще на год, но "сроки уже давно истекли".
"Международное сообщество признает легитимным орган, который не является выбранным, который нарушает политическое соглашение, заключенное в Схирате в 2015 году. В результате соглашения был сформирован президентский совет и правительство национального согласия, которые не смогли отвечать тем требованиям, которые были изначально заложены", - сказал Салех на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Он подчеркнул, "эти полномочия и сроки уже давно истекли".
"Кроме того, ПНС не только не получило поддержку от палаты депутатов, но дважды было отвергнуто и не принимало конституционной присяги. Как такое правительство может быть легитимным?" - добавил Салех.
Он также обвинил Сарраджа в том, что он единолично принимает решения, что также противоречит Схиратскому соглашению.
"Например, он подписал соглашение с Турцией в нарушение политического соглашения. И без подтверждения со стороны палаты депутатов", - подчеркнул спикер парламента.
В конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж подписали вызвавшие осуждение ряда стран региона меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. В конце апреля Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.